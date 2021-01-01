7 استخدامات مختلفة لليمون أهمها التخلص من حشرات الصيف..مش بس عصير ..



اليمون اليمون

لا تخلو أي ثلاجة من عبوة مليئة بالليمون، وذلك لفوائده الصحية وتنوع استخداماته، حيث يدخل في جميع أنواع التتبيلات للحوم أو الدجاج أو الأسماك، ولكن ليس ذلك فحسب، وهناك العديد من الطرق المختلفة لاستخدام الليمون منها التى لن تخطر على بالك، لذا يستعرض" اليوم السابع "بعض من استخدامات الليمون وفقاً لموقع "yourmodernfamily" كما يلي:







استخدامات مختلفة لليمون



العناية بالبشرة:



يستخدم الليمون للعناية بالبشرة والتخلص من جفاف الجلد، من خلال خلط كميات متساوية من عصير الليمون والعسل ووضعه على الوجه والرقبة، وغسل الوجه بعد 10 دقائق بالماء البارد.

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التخلص من تشققات الشفاه:يساعد الليمون في ترطيب الشفاه من خلال مزج ملعقة صغيرة من كلاً من عصير الليمون والعسل والسكر وفرك الخليط على الشفاة، ويمكن تجربة الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، حيث تساعد هذه الوصفة على تقشير الشفاه وترطيبها.لمعان الشعر الباهت أو التالف:يُمزج نصف كوب زيت زيتون مع نصف كوب من العسل و3 ملاعق كبيرة من عصيرالليمون، بعد غسل الشعر بالشامبو، ثم تجفيف الشعر بمنشفة وتمشيط الشعر بالتساوي وتغطية الرأس بعد ذلك بغطاء بلاستيكي والانتظار لمدة نصف ساعة، ثم غسل الشعر بالشامبو وشطفه جيداً.الحفاظ على رائحة الفم لطيفة ومنعشة:ينصح بعصر بضع قطرات من عصير الليمون على اللسان مع تحريكه داخل الفم، ثم إبتلاع العصير حيث يساعد ذلك في قتل البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة.معطر جو طبيعي:يمكن لليمون أن يساعد على تحسين رائحة المنزل من خلال إضافة القليل من قشر الليمون على النار أو غليه في الماء على الموقد لملء المنزل برائحة حمضيات منعشة.منظف زجاج:يمكن صنع منظفًا خاصًا بجميع الأغراض، من خلال إضافة كمية متساوية من عصير الليمون والماء فى زجاجة رذاذ لعمل منظف ومعقم فعال للمطبخ والحمام.التخلص من الحشرات:تكثر الحشرات الزاحفة في فصل الصيف وللتخلص منها، ينصح برش ماء الليمون على بيوت العناكب، ووضع قطعًا من قشر الليمون الطازج بشكل منظم في الزوايا المظلمة أو على عتبات النوافذ لمنع دخول الحشرات، و وضع القرنفل في قشر الليمون وتجفيفه في الشمس، وبعد 4-7 أيام، يجف الليمون تمامًا ويصبح طاردًا طبيعيًا للحشرات لخزائن الملابس وحقائب السفر.