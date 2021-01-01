لعمل الهمبرجر في البيت آمن وصحي واقتصادي

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لعمل الهمبرجر في البيت


الهمبرجر من الوجبات السريعة التى يعشقها الكبار والصغار ، ولكن تحرص بعض الأمهات على تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لضمان سلامة أفراد الأسرة خاصة الأطفال.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الهمبرجر.

مكونات عمل الهمبرجر:-

البرجر البيتى.

مكونات عمل البرجر البيتى:

نصف كيلو لحم أحمر مفروم
كوب فول صويا
ملح
فلفل أسود
بهارات برجر
بصل بودر
ثوم بودر
رشة قرفة
رشة كربوناتو أو بيكينج بودر
رشة بقسماط

طريقة عمل البرجر البيتى:-
- ننقع فول الصويا فى الماء حتى يصبح طريا ويتضاعف حجمه.
- ثم نصفى فول الصويا من الماء جيدا.

- نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف له فول الصويا بعد نقعه وتصفيته، ونقلب جيدا.

- نضيف جميع التوابل ونعجن جيدا.

- نضيف القليل من البقسماط ونعجن جيدا.

- تشكيل البرجر على هيئة أقراص، من خلال فنجان شاى أو مكبس برجر.

- نضع البرجر فى الفريزر بعدها لمدة نصف ساعة.

- نضع البرجر الجريل، أو في مقلاة غير لاصقة مدهونة بالزيت، ويمكن شويه على الفحم، حسب الرغبة.

- بعد نضج البرجر، نضعه فى خبز الكايزر مع الكاتشب والمايونيز والخس والبصل والطماطم والجبن الشيدر ويقدم بعدها.

وهناك طريقة أخرى لعمل البرجر:-

مكونات البرجر:

نصف كيلو لحم مفروم
نصف كيلو بصل مفروم ومصفى جيدا
ملح
فلفل أسود
بهارات برجر
رشة قرفة
بيضة
رشة بقسماط

طريقة عمل البرجر البيتى:-
- نفرم البصل جيدا ونصفيه تماما من الماء.

- نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف له البصل بعد تصفيته، ونقلب جيدا.

- نضيف جميع التوابل ونعجن جيدا.

- ثم نضيف البيضة والقليل من البقسماط ونعجن جيدا، والبيض هنا يساعد فى تماسك الخليط ووضعه اختيارى على حسب الرغبة، مع العلم أنه لا يؤثر فى المذاق.

- نشكل البرجر على هيئة أقراص، من خلال فنجان شاى أو مكبس برجر.

- نضع البرجر في الفريزر بعدها لمدة نصف ساعة.

- نخرج البرجر ونضعه على الجريل، وفى مقلاة غير لاصقة مدهونة زيت، ويمكن شويه على الفحم، حسب الرغبة.

- بعد تمام نضج البرجر، نضعه فى خبز الكايزر مع الكاتشب والمايونيز والخس والبصل والطماطم والجبن الشيدر ويقدم بعدها.

المصدر: vetogate

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