لعمل الهمبرجر في البيت آمن وصحي واقتصادي

لعمل الهمبرجر في البيت
الهمبرجر من الوجبات السريعة التى يعشقها الكبار والصغار ، ولكن تحرص بعض الأمهات على تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لضمان سلامة أفراد الأسرة خاصة الأطفال.
وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الهمبرجر.
مكونات عمل الهمبرجر:-
البرجر البيتى.
مكونات عمل البرجر البيتى:
نصف كيلو لحم أحمر مفروم
كوب فول صويا
ملح
فلفل أسود
بهارات برجر
بصل بودر
ثوم بودر
رشة قرفة
رشة كربوناتو أو بيكينج بودر
رشة بقسماط
طريقة عمل البرجر البيتى:-
- ننقع فول الصويا فى الماء حتى يصبح طريا ويتضاعف حجمه.
- ثم نصفى فول الصويا من الماء جيدا.
- نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف له فول الصويا بعد نقعه وتصفيته، ونقلب جيدا.
- نضيف جميع التوابل ونعجن جيدا.
- نضيف القليل من البقسماط ونعجن جيدا.
- تشكيل البرجر على هيئة أقراص، من خلال فنجان شاى أو مكبس برجر.
- نضع البرجر فى الفريزر بعدها لمدة نصف ساعة.
- نضع البرجر الجريل، أو في مقلاة غير لاصقة مدهونة بالزيت، ويمكن شويه على الفحم، حسب الرغبة.
- بعد نضج البرجر، نضعه فى خبز الكايزر مع الكاتشب والمايونيز والخس والبصل والطماطم والجبن الشيدر ويقدم بعدها.
وهناك طريقة أخرى لعمل البرجر:-
مكونات البرجر:
نصف كيلو لحم مفروم
نصف كيلو بصل مفروم ومصفى جيدا
ملح
فلفل أسود
بهارات برجر
رشة قرفة
بيضة
رشة بقسماط
طريقة عمل البرجر البيتى:-
- نفرم البصل جيدا ونصفيه تماما من الماء.
- نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف له البصل بعد تصفيته، ونقلب جيدا.
- نضيف جميع التوابل ونعجن جيدا.
- ثم نضيف البيضة والقليل من البقسماط ونعجن جيدا، والبيض هنا يساعد فى تماسك الخليط ووضعه اختيارى على حسب الرغبة، مع العلم أنه لا يؤثر فى المذاق.
- نشكل البرجر على هيئة أقراص، من خلال فنجان شاى أو مكبس برجر.
- نضع البرجر في الفريزر بعدها لمدة نصف ساعة.
- نخرج البرجر ونضعه على الجريل، وفى مقلاة غير لاصقة مدهونة زيت، ويمكن شويه على الفحم، حسب الرغبة.
- بعد تمام نضج البرجر، نضعه فى خبز الكايزر مع الكاتشب والمايونيز والخس والبصل والطماطم والجبن الشيدر ويقدم بعدها.
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