لعمل الهمبرجر في البيت آمن وصحي واقتصادي



لعمل الهمبرجر في البيت لعمل الهمبرجر في البيت



الهمبرجر من الوجبات السريعة التى يعشقها الكبار والصغار ، ولكن تحرص بعض الأمهات على تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لضمان سلامة أفراد الأسرة خاصة الأطفال.



وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الهمبرجر.



مكونات عمل الهمبرجر:-

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البرجر البيتى.مكونات عمل البرجر البيتى:نصف كيلو لحم أحمر مفرومكوب فول صوياملحفلفل أسودبهارات برجربصل بودرثوم بودررشة قرفةرشة كربوناتو أو بيكينج بودررشة بقسماططريقة عمل البرجر البيتى:-- ننقع فول الصويا فى الماء حتى يصبح طريا ويتضاعف حجمه.- ثم نصفى فول الصويا من الماء جيدا.- نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف له فول الصويا بعد نقعه وتصفيته، ونقلب جيدا.- نضيف جميع التوابل ونعجن جيدا.- نضيف القليل من البقسماط ونعجن جيدا.- تشكيل البرجر على هيئة أقراص، من خلال فنجان شاى أو مكبس برجر.- نضع البرجر فى الفريزر بعدها لمدة نصف ساعة.- نضع البرجر الجريل، أو في مقلاة غير لاصقة مدهونة بالزيت، ويمكن شويه على الفحم، حسب الرغبة.- بعد نضج البرجر، نضعه فى خبز الكايزر مع الكاتشب والمايونيز والخس والبصل والطماطم والجبن الشيدر ويقدم بعدها.وهناك طريقة أخرى لعمل البرجر:-مكونات البرجر:نصف كيلو لحم مفرومنصف كيلو بصل مفروم ومصفى جيداملحفلفل أسودبهارات برجررشة قرفةبيضةرشة بقسماططريقة عمل البرجر البيتى:-- نفرم البصل جيدا ونصفيه تماما من الماء.- نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم ونضيف له البصل بعد تصفيته، ونقلب جيدا.- نضيف جميع التوابل ونعجن جيدا.- ثم نضيف البيضة والقليل من البقسماط ونعجن جيدا، والبيض هنا يساعد فى تماسك الخليط ووضعه اختيارى على حسب الرغبة، مع العلم أنه لا يؤثر فى المذاق.- نشكل البرجر على هيئة أقراص، من خلال فنجان شاى أو مكبس برجر.- نضع البرجر في الفريزر بعدها لمدة نصف ساعة.- نخرج البرجر ونضعه على الجريل، وفى مقلاة غير لاصقة مدهونة زيت، ويمكن شويه على الفحم، حسب الرغبة.- بعد تمام نضج البرجر، نضعه فى خبز الكايزر مع الكاتشب والمايونيز والخس والبصل والطماطم والجبن الشيدر ويقدم بعدها.