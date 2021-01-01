القصة الكاملة لـ مستريحة الغربية وزوجها ووالدتها



مستريحة الغربية وزوجها مستريحة الغربية وزوجها



على مدى سنوات لا تتعدى أصابع اليد ذاع صيتها بتوظيفها للأموال وتحقيق أرباحا خيالية تصل إلى 30% من إجمالي المبلغ سنويا وتعددت خلالها علاقاتها وذاع صيتها داخل محافظة الغربية بل أطلق البعض عليها المرأة الحديدية تهافت عليها وزوجها ووالدتها المواطنين لتوظيف أموالهم واستطاعت إقناعهم بقدرتها على ذلك تلك هي إحدى سيدات محافظة الغربية والتي أُطلق عليها لقب مستريحة طنطا قبل أن ينتهي بها المطاف بقضاء محكمة جنايات طنطا بسجنها لـ3 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه ورد 2 مليون جنيه إلى المودعين من أصحاب البلاغات والتي تخطى عددها 20 بلاغ.







البداية كانت بتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة بورد بلاغات من عدة مواطنين بقزية صناديد بدائرة مركز طنطا، بقيام سيدة وزوجها ووالدتها بجمع مبالغ مالية منهم ادعاء تشغيلها في تجارة الأجهزة المنزلية مقابل أرباح كبيرة شهريا.

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وتبين من التحريات صحة البلاغات وأن المتهمين تمكنوا من جمع مبالغ مالية من ضحاياهم بلغت أكثر من 2 مليون جنيه، ادعاء تشغيلها في تجارة الأجهزة المنزلية مقابل أرباح كبيرة شهريًا.وما بين تحريات رجال المباحث وتحقيقات النيابة العامة انتهت باعترافها وشركائها بتلقي أموالا من المواطنين بحجة توظيفها إلا أنها لم تستطع السداد والالتزام بذلك في الفترة الأخيرة وتعهدت أنه في حال خروجها يمكنها التصرف قبل أن تقرر النيابة العامة حبسها احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات وجرى التجديد لها 15 يوما وتجديد حبسها عدة مرات حتى تم إحالتها لمحكمة الجنايات.وعقب عدة جلسات بمجمع محاكم طنطا قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 3 سنوات، مع إلزامها بدفع 100 ألف جنيه غرامة وتسديد مبلغ 2 مليون جنيه إلى المودعين من أصحاب البلاغات.وفي النهاية قررت محكمة جنح مركز طنطا مركز طنطا بمحافظة الغربية السجن 3 سنوات لـ 3 متهمين وهم سيدة وزوجها ووالدتها لقيامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية 30 ?.