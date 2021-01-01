صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنجلترا (فيديو)

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صورة الخبر: محمد صلاح
محمد صلاح

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام 2022 والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح.

وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب العام في بريميرليج من قِبل رابطة المحترفين كل من:

"محمد صلاح (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، ساديو ماني (ليفربول)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، هاري كين (توتنهام)".

وحصد صلاح هذا الموسم على جائزة الحذاء الذهبي كهداف بريميرليج مناصفة مع سون هيونج، وجائزة أفضل صانع لعب بعد تقديمه أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (13 أسيست).

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل هدف هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، باختيار هدفه الرائع الذي سجله في شباك مانشستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب آنفيلد.
https://twitter.com/i/status/1532029211703013377

المصدر: يلا كورة

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