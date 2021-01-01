صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنجلترا (فيديو)

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام 2022 والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح.
وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب العام في بريميرليج من قِبل رابطة المحترفين كل من:
"محمد صلاح (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، ساديو ماني (ليفربول)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، هاري كين (توتنهام)".
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