مصطفى محمد لا يرغب في العودة لمصر.. والاتجاه الأقرب فرنسا

استقر المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، على عدم العودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي في يناير (2021) قبل أن يقرر النادي التركي تفعيل بند شراء الدولي المصري.
وكشف مصدر عبر "يلا كورة"، أن صاحب الـ24 عامًا ليس لديه أي رغبة نهائيًا في العودة إلى مصر خلال الفترة المقبل.
وأوضح المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - إلى أن مصطفى محمد استقر بشكل كبير على الرحيل عن جالاتا سراي.
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