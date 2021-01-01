أمريكا تكشف شنها هجمات إلكترونية ضد أهداف روسية لدعم أوكرانيا



هجمات إلكترونية ضد أهداف روسية هجمات إلكترونية ضد أهداف روسية



أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بشكل غير مسبوق عن إجرائها عمليات هجومية إلكترونية لدعم أوكرانيا.

وأجرت القيادة السيبرانية الأمريكية "عمليات هجومية" لدعم أوكرانيا، وفقا لما قاله الجنرال الأمريكي بول ناكاسوني لسكاي نيوز.



وقال:"'لقد أجرينا سلسلة من العمليات عبر الطيف الكامل. عمليات هجومية ودفاعية ومعلوماتية".



ويشار إلى أن هذا الاعتراف مهم لأنه لطالما كان معروفا منذ بعض الوقت أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة والحلفاء يساعدون أوكرانيا بهدوء في الدفاع عن نفسها من هجمة الهجمات السيبرانية، لكنهم كانوا حريصين على تصوير دعمهم على أنه دفاعي بحت من أجل ترديد الرسائل السياسية التي خرجت إبان في الحرب.

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لذا، فمن المهم أن يعترف ناكاسوني الآن بأن الولايات المتحدة قامت ولا تزال تشن هجمات هجومية ضد أهداف روسية.كما أنها المرة الأولى التي تتساوى فيها الرسائل السياسية حول العنصر السيبراني في الحرب مع الرسالة الحركية.وتبذل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" جهودا مضنية للقول إنها لا تقدم سوى مساعدات دفاعية لأوكرانيا في حال زاد الأمر من تصعيد الأمور مع روسيا.ينتظر العالم السيبراني الآن لمعرفة ما إذا كان هذا التعليق من ناكاسوني سيغير الطريقة التي ترى بها روسيا الصراع الموازي المستمر الذي يحدث عبر الإنترنت.