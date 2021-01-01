أمريكا تكشف شنها هجمات إلكترونية ضد أهداف روسية لدعم أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بشكل غير مسبوق عن إجرائها عمليات هجومية إلكترونية لدعم أوكرانيا.
وأجرت القيادة السيبرانية الأمريكية "عمليات هجومية" لدعم أوكرانيا، وفقا لما قاله الجنرال الأمريكي بول ناكاسوني لسكاي نيوز.
وقال:"'لقد أجرينا سلسلة من العمليات عبر الطيف الكامل. عمليات هجومية ودفاعية ومعلوماتية".
ويشار إلى أن هذا الاعتراف مهم لأنه لطالما كان معروفا منذ بعض الوقت أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة والحلفاء يساعدون أوكرانيا بهدوء في الدفاع عن نفسها من هجمة الهجمات السيبرانية، لكنهم كانوا حريصين على تصوير دعمهم على أنه دفاعي بحت من أجل ترديد الرسائل السياسية التي خرجت إبان في الحرب.
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