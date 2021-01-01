زيادة المبالغ المخصصة للقائمين على العمل بفصول خدمات الثانوية العامة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا لجميع المديريات التعليمية، بشأن زيادة المبالغ المخصصة للقائمين على العمل بفصول الخدمات بالثانوية العامة لكل من الوحدة المدرسية واللجنة الفرعية والعامة.



وقالت الوزارة في خطابها: يراعى عند الصرف عدم تجاوز المبالغ المحصلة لكل وحدة مدرسية على حدة مع مراعاة الضوابط التالية.. اللجنة العامة: يصرف لرئيس اللجنة 750 جنيه شهريًا، والأعضاء 600 جنيه شهريًا، والمستعان بهم 450 جنيه، والعمال 300 جنيه شهريًا، والسائقين 300 جنيه، والزيارات 50 جنيها للزيارة الواحدة كحد أقصى.



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وبالنسبة للجنة الفرعية بالإدارة التعليمية: يصرف 600 جنيه للأعضاء، والمستعان بهم 540 جنيهًا، والعمال والسائقين 300 جنيه، و50 جنيها للزيارة الواحدة.مستندوأكدت الوزارة أنه بالنسبة للوحدة المدرسية، يصرف 1000 جنيه لمشرف الوحدة والأعضاء 600 جنيه، والمعلمين 75 جنيها للحصة، والعمال والأمن 300 جنيه، مع مراعاة أن يكون عدد الأعضاء القائمين بالعمل فى فصول الخدمات بالوحدة المدرسية يتناسب مع عدد الفصول المفتوحة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرير غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2021 /2022 - الدور الأول، اليوم الأربعاء، في جميع المدارس الفنية على مستوى الجمهورية.وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم؛ عِدة ملاحظات، إذ رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 73 حالة محاولة غش، وحيازة محمول في بعض المحافظات، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.