أبرزها خفض الكوليسترول .. فوائد شرب الكمون بانتظام



فوائد شرب الكمون فوائد شرب الكمون



فوائد شرب الكمون قد لا يعلم عنها البعض، خاصة أنها من العادات التي توارثناها عن الاجداد، كما أن شرب الكمون من الحلول الأشهر في علاج المغص، إلا أن الأمر لا يتوقف عند حد علاج المغص، ففوائد شرب الكمون عديدة وهامة للصحة، فقد لا يعلم الكثيرين فوائد شرب الكمون بانتظام، وتأثيره في علاج امراض عديدة.



وأكد محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، أن الأعشاب والمواد الطبيعية تحمل للجسم الكثير من الفوائد، وفوائد شرب الكمون من العادات الغذائية الهامة والمفيدة للجسم بشكل عام، وذلك لأن شرب الكمون يفيد الجسم في علاج الكثير من الأمراض، وهو ما يمكن الاستفادة منه، من خلال تناوله كمشروب دافئ.





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فوائد الكمون للصحةويستعرض خبير التداوي بالأعشاب، في السطور التالية، أهم فوائد شرب الكمون الصحية، وأفضل استخداماته في علاج العديد من الأمراض، على أن يتم استخدامه كمشروب ساخن، ويتم تحضيره كما يتم تحضير الشاي.يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.له آثار مضادة لهشاشة العظام.يمنع فقدان الوزن المفرط في وقت قصير.ينظم بعض الهرمونات في الجسم.يقوي الجهاز المناعي للجسم، لما يحتويه من فيتامينات "أ،ج"، ليحميه من مختلف الأمراض المعدية.يحتوي على مركبات عطرية ومضادات للأكسدة.يستخدم الكمون لعلاج بعض مشكلات الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال والمغص وتشنجات الأمعاء.- يقلل من مستويات السكر في الدم.يساعد الكمون في الحد من احتباس الماء.- ينظم بعض الهرمونات في الجسم.يساعد تناول كوب من الكمون الدافئ، على الحصول على نوم هادئ وعميق.يساعد في تسهيل عملية الهضم، فإنه يحفز إفراز الجلوكوز والكربوهيدرات والدهون، لكسر بعض الإنزيمات، لذلك يعزز التمثيل الغذائي.