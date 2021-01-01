فوائد اللب الأبيض المذهلة



اللب الأبيض اللب الأبيض

اللب الأبيض هو البذور الناتجة من ثمار القرع أو اليقتين، وقد يتناوله الكثير من الناس بغرض التسلية مثله مثل باقي أنواع اللب الأخرى أوالمكسرات ، ولكن له فوائد المذهلة والتي تجعلك تداوم على تناوله بصفة مستمرة.



لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد اللب الابيض وفقا لموقع بولد سكاى..



1ويحتوي اللب الأبيض على العديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة العامة للإنسان والتي نذكر منها:

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2يحتوي اللب الأبيض على العديد من الفيتامينات المهمة لصحة الانسان مثل فيتامين ب ، ھ ،ج ، ك .3يحتوي اللب الأبيض على العديد من المعادن المهمة مثل الحديد والنحاس والزنك والفسفور والمغنسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم.4يحتوي اللب الأبيض على الألياف المهمة .5يحتوي اللب الأبيض على الدهون الغير مشبعة والمفيدة لصحة الأنسان .6يحتوي اللب الأبيض على الأوميجا 3 .7اللب الأبيض يحتوي على نسبة عالية من البروتينات.فوائد اللب الأبيض للصحة العامة للأنسان ..-يحتوي اللب الأبيض على المغنسيوم وبعض العناصر الأخرى التي تعمل على تهدئة الجهاز العصبي واسترخاء العضلات فهو يساعدبشكل فعال في الاسترخاء والنوم وعلاج الأرق.-احتواء اللب الأبيض على فيتامين( ھ) يجعله قادا على حماية البشرة من الجفاف والتشقق ويحافظ على جمال البشرة .-يساعد اللب البيض على تقوية العظام ومنع هشاشتها وذلك لاحتوائه على نسبة من الكالسيوم .-يعتبر اللب الأبيض علاج فعال لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال ،حيث أنه يعمل على تحسين الدورة الدموية ويساعد على تدفق الدم.-يعمل اللب الأبيض على تقوية الجهاز المناعي للجسم.بفضل احتوائه على البروتينات والألياف فهو لا يعمل على زيادة الوزن ،كما انه يحتوى ايضا على الدهون الغير مشبعة.-تساعد اللب الأبيض على تنظيم ضغط الدم والحماية من الاصابة بالأزمات القلبية والجلطات الدماغية حيث انه يحتوي على الأوميجا3.-يمد اللب الأبيض الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأعمال المختلفة...