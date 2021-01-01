اكتشف علامات الاكتئاب الأولية



الاكتئاب الاكتئاب



يعد الاكتئاب من أخطر الأمراض النفسية التى تدفع الإنسان للانتحار بل وقتل أقرب الأشخاص والابناء فى بعض الحالات كما حدث مع سيدة الدقهلية.



فقد هزت واقعة سيدة الدقهلية قلوب الشعب المصرى تلك المرأة التى تحملت معاناة ابنها مع مرض التوحد لمدة 9 سنوات دون أن يحدث له تحسن والتعرض لضغوط المجتمع من تجريح ولوم إلى جانب باقى أعباء الحياة.



ولكن من بعد ولادتها لطفلتها الأخيرة بدأ الوضع يتغير وظهر عليها نوع ثانى من أنواع الاكتئاب وهو اكتئاب ما بعد الولادة مما زاد حالتها سوءا وجعل سيدة الدقهلية تقدم على الانتحار وقتل أطفالها الثلاثة.

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ولهذا يجب الانتباه للعلامات الأولى التى تكشف الإصابة بـ الاكتئاب وعلاجها بشكل سريع قبل أن يتمكن من المريض ويجعله يدمر حياته وحياة أقرب الناس له كما حدث مع سيدة الدقهلية.ونقدم لكم أهم أعراض الاكتئاب العام واكتئاب ما بعد الولادة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic ”الشعور بالحزن والبكاءالشعور بالفراغ أو اليأسنوبات الغضب أو الانفعال أو الإحباط حتى في الأمور الصغيرةفقدان الاهتمام أو الاستمتاع بمعظم الأنشطة العادية مثل الجنس أو الهواياتاضطرابات النوم بما في ذلك الأرق أو النوم لفترات طويلةالتعب ونقص الطاقة لذلك حتى المهام الصغيرة تتطلب مجهودًا إضافيًاقلة الشهية وفقدان الوزن أو زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزنالقلق أو الانفعالات أو القلقتباطؤ التفكير أو التحدث أو حركات الجسمالشعور بانعدام القيمة أو الذنب والتركيز على إخفاقات الماضي أو لوم الذاتصعوبة في التفكير والتركيز واتخاذ القرارات وتذكر الأشياءأفكار متكررة عن الموت والانتحارمشاكل جسدية غير مبررة مثل آلام الظهر أو الصداعأعراض اكتئاب ما بعد الولادةقد تشمل علامات اكتئاب ما بعد الولادة الذي يصيب النساء فقط ما يلي:مزاج سئ أو تقلبات مزاجية حادةالبكاء المفرطصعوبة الترابط مع الطفلالانسحاب من العائلة والأصدقاءفقدان الشهية أو الأكل أكثر من المعتادالأرق أو النوم لفترات طويلةالتعب الشديد أو فقدان الطاقةانخفاض الاهتمام والاستمتاع بالأنشطة التي اعتدات الاستمتاع بهاالانفعال الشديد والغضب والعصبية الزائدةالخوف من أنها ليست أماً جيدةالشعور باليأسالشعور بانعدام القيمة أو الخزي أو الذنب أو النقصضعف القدرة على التفكير بوضوح والتركيز واتخاذ القراراتالقلق الشديد ونوبات الذعرأفكار لإيذاء نفسها أو طفهاالأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار