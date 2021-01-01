اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

الاكتئاب
يعد الاكتئاب من أخطر الأمراض النفسية التى تدفع الإنسان للانتحار بل وقتل أقرب الأشخاص والابناء فى بعض الحالات كما حدث مع سيدة الدقهلية.
فقد هزت واقعة سيدة الدقهلية قلوب الشعب المصرى تلك المرأة التى تحملت معاناة ابنها مع مرض التوحد لمدة 9 سنوات دون أن يحدث له تحسن والتعرض لضغوط المجتمع من تجريح ولوم إلى جانب باقى أعباء الحياة.
ولكن من بعد ولادتها لطفلتها الأخيرة بدأ الوضع يتغير وظهر عليها نوع ثانى من أنواع الاكتئاب وهو اكتئاب ما بعد الولادة مما زاد حالتها سوءا وجعل سيدة الدقهلية تقدم على الانتحار وقتل أطفالها الثلاثة.
ولهذا يجب الانتباه للعلامات الأولى التى تكشف الإصابة بـ الاكتئاب وعلاجها بشكل سريع قبل أن يتمكن من المريض ويجعله يدمر حياته وحياة أقرب الناس له كما حدث مع سيدة الدقهلية.
ونقدم لكم أهم أعراض الاكتئاب العام واكتئاب ما بعد الولادة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic ”
الشعور بالحزن والبكاء
الشعور بالفراغ أو اليأس
نوبات الغضب أو الانفعال أو الإحباط حتى في الأمور الصغيرة
فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بمعظم الأنشطة العادية مثل الجنس أو الهوايات
اضطرابات النوم بما في ذلك الأرق أو النوم لفترات طويلة
التعب ونقص الطاقة لذلك حتى المهام الصغيرة تتطلب مجهودًا إضافيًا
قلة الشهية وفقدان الوزن أو زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن
القلق أو الانفعالات أو القلق
تباطؤ التفكير أو التحدث أو حركات الجسم
الشعور بانعدام القيمة أو الذنب والتركيز على إخفاقات الماضي أو لوم الذات
صعوبة في التفكير والتركيز واتخاذ القرارات وتذكر الأشياء
أفكار متكررة عن الموت والانتحار
مشاكل جسدية غير مبررة مثل آلام الظهر أو الصداع
أعراض اكتئاب ما بعد الولادة
قد تشمل علامات اكتئاب ما بعد الولادة الذي يصيب النساء فقط ما يلي:
مزاج سئ أو تقلبات مزاجية حادة
البكاء المفرط
صعوبة الترابط مع الطفل
الانسحاب من العائلة والأصدقاء
فقدان الشهية أو الأكل أكثر من المعتاد
الأرق أو النوم لفترات طويلة
التعب الشديد أو فقدان الطاقة
انخفاض الاهتمام والاستمتاع بالأنشطة التي اعتدات الاستمتاع بها
الانفعال الشديد والغضب والعصبية الزائدة
الخوف من أنها ليست أماً جيدة
الشعور باليأس
الشعور بانعدام القيمة أو الخزي أو الذنب أو النقص
ضعف القدرة على التفكير بوضوح والتركيز واتخاذ القرارات
القلق الشديد ونوبات الذعر
أفكار لإيذاء نفسها أو طفها
الأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار
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