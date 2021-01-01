طريقة عمل شكشوكة البيض

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شكشوكة البيض


إذا كنتِ من محبي الأكلات الخفيفة في الصيف، يمكنك أن تقدمي شكشوكة البيض بطريقة المطاعم.

المكوّنات

بصل حجم كبير مفروم - 1
ثوم مفروم - 3 فصوص
زيت زيتون - 3 ملاعق كبيرة
فليفلة حمراء مقطّعة إلى شرائح رفيعة - 1
طماطم مقطّعة إلى مكعبات صغيرة - 5
ملح - بحسب الرغبة
فلفل - بحسب الرغبة
قرفة - ملعقة صغيرة
كمون - ربع ملعقة صغيرة
سكر - رشة
بيض - 4
بقدونس مفروم للتزيين - بحسب الرغبة

طريقة العمل
1- حمّي الزيت في صينية فرن وقلّي فيه البصل حتى يذبل.
2- زيدي الفليفلة والثوم وقلّبي حتى تطرى المكونات.
3- أضيفي الطماطم ونكّهي بالملح والفلفل بحسب رغبتك.
4- اتركي المزيج على حرارة متوسّطة لحوالى 5 دقائق ثمّ أضيفي القرفة، الكمون والسكر.
5- قلّبي المزيج من جديد ثمّ غطّي الصينية واتركيها تطهى لبضع دقائق.
6- زيدي معجون الطماطم واتركي المزيج يغلي حتى تحصلي على السماكة المرغوب بها.
7- أكسري البيض وضعيه فوق المزيج ونكّهيه.
8- غطّي وجه الصينية بورق قصدير وأدخليها إلى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.
9- انثري البقدونس على وجه الشكشوكة وقدّميها مباشرةً على سفرتك.

المصدر: elbalad

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