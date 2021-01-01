طريقة عمل شكشوكة البيض



شكشوكة البيض شكشوكة البيض



إذا كنتِ من محبي الأكلات الخفيفة في الصيف، يمكنك أن تقدمي شكشوكة البيض بطريقة المطاعم.



المكوّنات



بصل حجم كبير مفروم - 1

ثوم مفروم - 3 فصوص

زيت زيتون - 3 ملاعق كبيرة

فليفلة حمراء مقطّعة إلى شرائح رفيعة - 1

طماطم مقطّعة إلى مكعبات صغيرة - 5

ملح - بحسب الرغبة

فلفل - بحسب الرغبة

قرفة - ملعقة صغيرة

كمون - ربع ملعقة صغيرة

سكر - رشة

بيض - 4

بقدونس مفروم للتزيين - بحسب الرغبة

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طريقة العمل1- حمّي الزيت في صينية فرن وقلّي فيه البصل حتى يذبل.2- زيدي الفليفلة والثوم وقلّبي حتى تطرى المكونات.3- أضيفي الطماطم ونكّهي بالملح والفلفل بحسب رغبتك.4- اتركي المزيج على حرارة متوسّطة لحوالى 5 دقائق ثمّ أضيفي القرفة، الكمون والسكر.5- قلّبي المزيج من جديد ثمّ غطّي الصينية واتركيها تطهى لبضع دقائق.6- زيدي معجون الطماطم واتركي المزيج يغلي حتى تحصلي على السماكة المرغوب بها.7- أكسري البيض وضعيه فوق المزيج ونكّهيه.8- غطّي وجه الصينية بورق قصدير وأدخليها إلى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.9- انثري البقدونس على وجه الشكشوكة وقدّميها مباشرةً على سفرتك.