ليفربول يحدد سعر الأستغناء عن ساديو ماني

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ماني


أصبح رحيل السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول أقرب من أي وقت مضى مع رغبة اللاعب في خوض تحد جديد.

ذا أثليتك كشف أن ليفربول سيطلب الحصول على 42.5 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو) للتخلي عن اللاعب وليس 30 مليون يورو كما يتم الترويج له في ألمانيا مع مفاوضات بايرن ميونيخ للتعاقد مع ماني.

دعم ليفربول هجومه في الشتاء بالتعاقد مع لويس دياز ولكن مع رحيل أوريجي واقتراب رحيل ماني فلابد من تدعيم جديد وهو ما يتولى مهمته المدر الرياضي الجديد جوليان وارد.

المصدر: filgoal

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