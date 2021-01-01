دراسة بريطانية تُجيب .. هل تُزيد المكملات الغذائية من خطر الإصابة بالسرطان؟



المكملات الغذائية المكملات الغذائية



تعتبر المكملات الغذائية ضرورية لتعويض الجسم عن العناصر التي يحتاجها ويفتقر لها النظام الغذائي الذي يتبعه.. و كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بريطانيون من ولاية واشنطن، أن إستخدام ثلاثة مكملات طبيعية على المدى الطويل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.







مخاطر الإفراط من تناول المكملات الغذائية لفترات طويلة



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وأوضح الباحثون، أن روابط بيتا كاروتين التكميلي والريتينول وفيتامين A واللوتين والليكوبين، يمكن لتناولهم على فترات طويلة أن يتسبب في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة بين المشاركين، وفقا لما نشر بموقع express.وتابع الباحثون، أن بيتا كاروتين يعرف بأنه مركب غذائي ومصدر مهم لفيتامين A، والريتينول مشتق آخر من فيتامين A واللوتين هو نوع من الصبغة العضوية يسمى كاروتينويد، ويرتبط ببيتا كاروتين وفيتامين A.وأشار الباحثون، إلى أنه يمكن العثور على جميع المصادر في الطعام، ولكن بعض الناس يختارون تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات أيضا.وحاول الباحثون فحص الارتباطات بين بعض المكملات الغذائية، ومخاطر الإصابة بسرطان الرئة، واعتمد الباحثون على بيانات من المشاركين في دراسة مجموعة فيتامينات وأسلوب حياة (VITAL) في ولاية واشنطن، وهي دراسة جماعية عن ارتباطات استخدام المكملات الغذائية مع مخاطر الإصابة بالسرطان.مخاطر الإفراط من تناول المكملات الغذائية لفترات طويلةوفي 2000-2002، قام الباحثون بعمل أستببان للأشخاص المؤهلون من 24 صفحة، حول استخدام المكملات (المدة، التكرار، الجرعة) خلال السنوات العشر الماضية من الفيتامينات المتعددة والمكملات، وجرى التعرف على حوادث سرطان الرئة حتى ديسمبر 2005 من خلال الارتباط بسجل الترصد وعلم الأوبئة والنتائج النهائية للسرطان.ووجد الباحثةن، ان هناك إرتباطا وثيقا بين استخدام مكملات البيتا كاروتين والريتينول واللوتين الأطول، ولكن ليس متوسط ??الجرعة الإجمالية لمدة 10 سنوات بارتفاع ملحوظ إحصائيا لخطر الإصابة بسرطان الرئة الكلي، وذلك بعد وضع اعتبار الجنس أو حالة التدخين، وبالاخص بين المدخنين .وقالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أنه لا يوجد دليل موثوق على أن أي مكمل غذائي يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان؛ حيث وجدت بعض الأبحاث أن تناول مكملات معينة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان؛ حيث أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفاكهة والخضروات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.وللوقاية من مرض السرطان يجب تجنب استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة، وذلك لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وتجنب شرب الكحول، والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمشروبات السكرية، الأطعمة الغنية بالدهون أو السكر أو السعرات الحرارية العالية التي تجعل من الصعب الحفاظ على وزن صحي.