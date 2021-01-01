جاريث بيل يعلن الرحيل عن ريال مدريد

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صورة الخبر: الويلزي جاريث بيل
الويلزي جاريث بيل

أعلن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، رحيله عن صفوف الفريق الإسباني، ووجه رسالة وداعية للجماهير.

ونشر بيل، ": "أكتب هذه الرسالة لأقول شكراً لجميع زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر، والمدربين، والأجهزة الفنية وعمال غرفة الملابس، والجماهير التي دعمتني".

وأضاف: "وصلت إلى هنا منذ 9 سنوات عندما كنت شابًا أراد أن يحقق حلمه باللعب مع ريال مدريد، أن أرتدي القميص الأبيض، وأن أضع الشعار على صدري، وألعب في سانتياجو برنابيو وأفوز بالألقاب وأكثرها شهرة وهو الفوز بدوري الأبطال".

وتابع: "يمكنني الآن أن أنظر إلى الوراء وأتأمل وأقول بصدق إن هذا الحلم أصبح حقيقة وأكثر من ذلك بكثير، وأن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي وأن نحقق ما حققناه عندما كنت لاعبًا في ريال مدريد، كانت تجربة رائعة ولن أنساها أبدًا".

وأتم: "كما أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز ومجلس الإدارة لمنحي فرصة اللعب لهذا النادي، تمكنا معًا من صنع بعض اللحظات التي ستعيش إلى الأبد في تاريخ هذا النادي وكرة القدم، لقد كان شرفا، شكرًا لكم".

المصدر: elbalad

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