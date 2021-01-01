جاريث بيل يعلن الرحيل عن ريال مدريد

أعلن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، رحيله عن صفوف الفريق الإسباني، ووجه رسالة وداعية للجماهير.
ونشر بيل، ": "أكتب هذه الرسالة لأقول شكراً لجميع زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر، والمدربين، والأجهزة الفنية وعمال غرفة الملابس، والجماهير التي دعمتني".
وأضاف: "وصلت إلى هنا منذ 9 سنوات عندما كنت شابًا أراد أن يحقق حلمه باللعب مع ريال مدريد، أن أرتدي القميص الأبيض، وأن أضع الشعار على صدري، وألعب في سانتياجو برنابيو وأفوز بالألقاب وأكثرها شهرة وهو الفوز بدوري الأبطال".
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