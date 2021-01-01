سجل الآن .. رابط التقديم للصف الأول الإبتدائي في المدارس الرسمية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم رابط التقديم للصف الأول الإبتدائي في المدارس الرسمية الحكومية.



ويبدأ فتح باب التقديم للصف الأول الإبتدائي في المدارس الرسمية الحكومية من اليوم و حتى نهاية شهر يونيو الجاري.



ويمكن لمن يهمه الامر الوصول الى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية الحكومية من خلال الضغط هنا

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ضوابط التقديم في موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 / 2023يبدأ التسجيل الالكتروني بداية من 1 يونيو 2022 حتى 30 يونيو 2022يتم التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم على (emis.gov.eg)سن التقدم للصف الأول الإبتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنواتسن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنواتيتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات بكل محافظة طبقا لكثافتها وظروفهايمكن لولي الامر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديمعقب اعلان نتيجة التقديم يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب -يمكن للمدارس مساعدة ولي الامر في حالة تعثره في التسجيل الالكترونيفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي عند التقديمتقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منهابالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الادارة التعليميةيتم اخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهموعلى جانب اخر .. أكدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالدلجمون بمركز كفر الزيات، والتابعة لإشراف التربية الخاصة بالمديرية ستبدأ فتح باب القبول للالتحاق بفصول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدرسة ، بداية من اليوم الأربعاء 1 يونيو، وتشغيل المرحلة الإعدادية بداية من هذا العام الدارسى 2022 – 2023.وأشار إبراهيم خلف المسئول الإعلامي للتربية الخاصة، إلى أن شروط التقدم يحب أن يكون السن 4 سنوات في واحد أكتوبر المقبل بالنسبة لرياض الأطفال، وأن يكون السن 6 سنوات في أول أكتوبر المقبل بالنسبة للصف الابتدائي.وأضاف، أن الشروط تشمل أيضا اختبار ذكاء لا يقل عن 75% ومقايس سمع وإحضار صورة شهادة الميلاد، لافتا أنها تعمل بنظام الداخلي "المبيت" بتوفير إعاشة كاملة للطلاب.