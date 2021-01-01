تنطلق ساعة DIZO Watch D الذكية في حدث يعقد في 7 من يونيو

آخر الأخبارعلم وتقنية › تنطلق ساعة DIZO Watch D الذكية في حدث يعقد في 7 من يونيو

صورة الخبر: DIZO Watch D
DIZO Watch D

كشف إعلان تشويقي جديد عن خطط Realme لإطلاق ساعة DIZO Watch D الذكية في حدث يعقد في 7 من يونيو، كما إستعرض الإعلان التشويقي المواصفات الرئيسية للساعة الذكية.

قدمت علامة DIZO التجارية عدد من الإصدارات من الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية، ومن جديد تستعد لإطلاق DIZO Watch D التي رصدت في عدد من الإعلانات التشويقية اليوم.

تنطلق ساعة DIZO Watch D رسمياً في حدث يعقد في 7 من يونيو، حيث تأتي بحجم أكبر في الشاشة بنسبة 15% عن الإصدار السابق، بحجم شاشة 1.8 إنش.

كما تدعم شاشة الإصدار الجديد من الساعات الذكية سطوع بنسبة 550 nit، أيضاً تتميز بطبقة زجاج منحنية، بينما تأتي الساعة الذكية بإطار معدني بتصميم مستطيل، وتدعم مقاومة الماء عند 50 متر.

كما يؤكد إعلان DIZO التشويقي على أن DIZO Watch D تنطلق بعدد 150 من الأوجة الملونة، مع أدوات في الشاشة قابلة للتخصيص.

ومن المتوقع أيضاً أن تدعم الساعة الذكية المهام التقليدية في تتبع نشاط المستخدم الرياضي ورصد معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وعداد للخطوات وغيرها من المميزات، لذا نترقب الإعلان الرسمي الشهر المقبل لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تنطلق ساعة DIZO Watch D الذكية في حدث يعقد في 7 من يونيو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85932

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager