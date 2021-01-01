تنطلق ساعة DIZO Watch D الذكية في حدث يعقد في 7 من يونيو



DIZO Watch D DIZO Watch D

كشف إعلان تشويقي جديد عن خطط Realme لإطلاق ساعة DIZO Watch D الذكية في حدث يعقد في 7 من يونيو، كما إستعرض الإعلان التشويقي المواصفات الرئيسية للساعة الذكية.



قدمت علامة DIZO التجارية عدد من الإصدارات من الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية، ومن جديد تستعد لإطلاق DIZO Watch D التي رصدت في عدد من الإعلانات التشويقية اليوم.



تنطلق ساعة DIZO Watch D رسمياً في حدث يعقد في 7 من يونيو، حيث تأتي بحجم أكبر في الشاشة بنسبة 15% عن الإصدار السابق، بحجم شاشة 1.8 إنش.

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كما تدعم شاشة الإصدار الجديد من الساعات الذكية سطوع بنسبة 550 nit، أيضاً تتميز بطبقة زجاج منحنية، بينما تأتي الساعة الذكية بإطار معدني بتصميم مستطيل، وتدعم مقاومة الماء عند 50 متر.كما يؤكد إعلان DIZO التشويقي على أن DIZO Watch D تنطلق بعدد 150 من الأوجة الملونة، مع أدوات في الشاشة قابلة للتخصيص.ومن المتوقع أيضاً أن تدعم الساعة الذكية المهام التقليدية في تتبع نشاط المستخدم الرياضي ورصد معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وعداد للخطوات وغيرها من المميزات، لذا نترقب الإعلان الرسمي الشهر المقبل لمزيد من التفاصيل.