تنطلق ساعة DIZO Watch D الذكية في حدث يعقد في 7 من يونيو

كشف إعلان تشويقي جديد عن خطط Realme لإطلاق ساعة DIZO Watch D الذكية في حدث يعقد في 7 من يونيو، كما إستعرض الإعلان التشويقي المواصفات الرئيسية للساعة الذكية.
قدمت علامة DIZO التجارية عدد من الإصدارات من الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية، ومن جديد تستعد لإطلاق DIZO Watch D التي رصدت في عدد من الإعلانات التشويقية اليوم.
تنطلق ساعة DIZO Watch D رسمياً في حدث يعقد في 7 من يونيو، حيث تأتي بحجم أكبر في الشاشة بنسبة 15% عن الإصدار السابق، بحجم شاشة 1.8 إنش.
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