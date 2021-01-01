تطلق Garmin الإصدارات الجديدة المتوسطة من ساعات Forerunner 255 و955



Garmin Garmin

أعلنت Garmin عن الإصدارات الجديدة المتوسطة من ساعات Forerunner 255 و955 التي تأتي بنظام GPS وسعر يبدأ من 350 دولار.



تنطلق ساعة Forerunner 955 بشاشة مميزة بخاصية اللمس، وتدعم الشحن بالطاقة الشمسية، كما يأتي هذا الإصدار بمستوى تسعير أقل، أيضاً تتميز بتصميم خفيف يحاكي الإصدار السابق Forerunner 245.



وتتوفر ساعة Forerunner 255 بعدد 4 من النماذج هم Forerunner 255، و Forerunner 255S وهو النموذج الأصغر حجماً، إلى جانب Forerunner 255 Music وأيضاً Forerunner 255S Music.

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ويأتي النموذج الرئيسي من ساعة standard 255 بحجم 46مم، ووزن 49 جرام، بينما تأتي ساعة 255S بحجم 41 مم، ووزن 32 جرام، كما تأتي نماذج Music بنفس الحجم والوزن المميز للإصدارات الرئيسية.أيضاً تدعم الساعات مقاومة الماء 5ATM، مع عمر بطارية يصل إلى 14 يوم، أو 30 ساعة مع نظام GPS متعدد النطاقات الذي يتميز بآداء أكثر دقة.كما تتضمن الساعة الذكية آداة Race في واجهة الساعة، والتي تتضمن إعدادات مخصصة للسباق مثل التنبؤ بالآداء، وحالة الطقس في يوم السباق، ومع ساعة مخصصة للعد التنازلي.وتقدم الساعات الذكية تقرير صباحي الذي يعمل على عرض تفاصيل مختصرة حول الطقس، والتدريبات الرياضية اليومية، مع تقرير لليوم السابق.أيضاً يبدأ سعر الإصدار الصغير Forerunner 255S من 350 دولار، وهو نفس السعر المميز لساعة 255، بينما يرتفع السعر في نماذج music إلى 400 دولار.كما تقدم Garmin إصدار فاخر من ساعة Forerunner 955 التي تتميز بحجم 47 مم، وميزة always-on، مع شاشة ملونة بخاصية اللمس، وتتميز بوزن 52 جرام.أيضاً تأتي ساعة 955 Solar بسعر 600 دولار، بينما يأتي الإصدار الرئيسي Forerunner 955 بسعر 500 دولار.