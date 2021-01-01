تستعد سامسونج لإنتاج الجيل الجديد من رقاقة جوجل Tensor بدقة تصنيع 4 نانومتر

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صورة الخبر: سامسونج
سامسونج

أكدت أحدث التقارير على أن الجيل الجديد من رقاقة جوجل Tensor يأتي بدقة تصنيع 4 نانومتر وعملية تصنيع Samsung Electronics.

تستعد شركة جوجل لإطلاق الجيل الجديد من هواتف Pixel 7 التي تتضمن الإصدار الجديد من رقاقات Tensor، ولقد أوضحت أحدث التقارير أن الرقاقة الجديدة تتميز بدقة 4 نانومتر، وتأتي بعملية تصنيع سامسونج.

كما يوضح التقرير أن الرقاقة تأتي بتقنية PLP، وهي تقنية تستهدف تحسين عملية إنتاج الرقاقة وأيضاً خفض تكلفة إنتاج الرقاقة.

أيضاً أكد التقرير على أن جوجل تجري محادثات مع سامسونج للتوسع في التعاون بين الشركتين لإطلاق شرائح لخادم شركة جوجل.

كما بدأت سامسونج بالفعل في دفع ذاكرة DRAM و NAND لشركة جوجل، والتي تستخدم في سيارات Waymo ذاتيه القيادة.

يذكر أن الجيل الأول من شرائح Tensor قدم آداء جيد في هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro، إلا أنها لم تقدم الآداء الأفضل في عمر البطارية، ومن المتوقع أن يدعم الجيل القادم آداء أفضل مع تحسينات في عمر البطارية والإستقرار الحراري.

المصدر: بوابه المتميز

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