تستعد سامسونج لإنتاج الجيل الجديد من رقاقة جوجل Tensor بدقة تصنيع 4 نانومتر

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أكدت أحدث التقارير على أن الجيل الجديد من رقاقة جوجل Tensor يأتي بدقة تصنيع 4 نانومتر وعملية تصنيع Samsung Electronics.



تستعد شركة جوجل لإطلاق الجيل الجديد من هواتف Pixel 7 التي تتضمن الإصدار الجديد من رقاقات Tensor، ولقد أوضحت أحدث التقارير أن الرقاقة الجديدة تتميز بدقة 4 نانومتر، وتأتي بعملية تصنيع سامسونج.



كما يوضح التقرير أن الرقاقة تأتي بتقنية PLP، وهي تقنية تستهدف تحسين عملية إنتاج الرقاقة وأيضاً خفض تكلفة إنتاج الرقاقة.

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أيضاً أكد التقرير على أن جوجل تجري محادثات مع سامسونج للتوسع في التعاون بين الشركتين لإطلاق شرائح لخادم شركة جوجل.كما بدأت سامسونج بالفعل في دفع ذاكرة DRAM و NAND لشركة جوجل، والتي تستخدم في سيارات Waymo ذاتيه القيادة.يذكر أن الجيل الأول من شرائح Tensor قدم آداء جيد في هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro، إلا أنها لم تقدم الآداء الأفضل في عمر البطارية، ومن المتوقع أن يدعم الجيل القادم آداء أفضل مع تحسينات في عمر البطارية والإستقرار الحراري.