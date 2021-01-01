تستعد سامسونج لإنتاج الجيل الجديد من رقاقة جوجل Tensor بدقة تصنيع 4 نانومتر

أكدت أحدث التقارير على أن الجيل الجديد من رقاقة جوجل Tensor يأتي بدقة تصنيع 4 نانومتر وعملية تصنيع Samsung Electronics.
تستعد شركة جوجل لإطلاق الجيل الجديد من هواتف Pixel 7 التي تتضمن الإصدار الجديد من رقاقات Tensor، ولقد أوضحت أحدث التقارير أن الرقاقة الجديدة تتميز بدقة 4 نانومتر، وتأتي بعملية تصنيع سامسونج.
كما يوضح التقرير أن الرقاقة تأتي بتقنية PLP، وهي تقنية تستهدف تحسين عملية إنتاج الرقاقة وأيضاً خفض تكلفة إنتاج الرقاقة.
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