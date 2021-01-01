فوائد عديدة للكرفس المغلي للرجال



الكرفس المغلي الكرفس المغلي



ذكرت العديد من الدراسات، بأن فوائد الكرفس المغلي للرجال عديدة؛ حيث أصبح استهلاك الكرفس وعصيره شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة بسبب فوائده الصحية المزعومة، أحدها تحسين الصحة الجنسية للرجال.



فوائد الكرفس المغلي للرجال



وعلى الرغم من الادعاءات السامية لمختلف وسائل الإعلام ، لا تزال البيانات حول الفوائد الصحية المحددة للاستهلاك الكرفس المغلي محدودة، ومع ذلك قد يتساءل البعض عما إذا كان استهلاك فوائد الكرفس المغلي للرجال.

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ويتم تداول العديد من الأساطير حول فوائد الكرفس المغلي للرجال المزعومة، والتي من أشهرها ان الكرفس يزيد من مستويات الأندروستيرون Androsterone هو مستقلب الستيرويد الضعيف لهرمون التستوستيرون الجنسي ، والذي يحدث بشكل طبيعي في كلا الجنسين ، على الرغم من أن الرجال أكثر من النساء .ويساهم هرمون التستوستيرون بالاقتران مع الآخرين في خصائص الذكور مثل شعر الجسم، وتزعم العديد من الدراسات أن الكرفس مليء بالأندروستيرون وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون والدافع الجنسي لدى الرجال.وعلى الرغم من أن بعض الدراسات تظهر أن الكرفس يحتوي على الأندروستيرون ، فلا يوجد دليل على أن تناول الكرفس أو شرب عصيره يزيد من مستويات الأندروستيرون أو يحسن الدافع الجنسي لدى الرجال .ويدعي البعض أن فوائد الكرفس المغلي للرجال يمكن أن يعمل كمنشط جنسي بسبب خصائصه الفرمونية عند شربه، على الرغم من أنه لم يتم إجراء سوى القليل من الأبحاث حول هذا الموضوع. لذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد هذا التأثير المحتمل.ويحتوي الكرفس على نسبة عالية من فيتامين ج والمغذيات النباتية ، وهي مركبات نباتية مضادة للأكسدة ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات .بينما يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ، فإنها قد تعزز أيضًا الصحة الجنسية للذكور.