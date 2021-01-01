فرج عامر يكشف ما قاله إنفانتينو للخطيب في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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صورة الخبر: الخطيب وإنفانتينو
الخطيب وإنفانتينو

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة سابقاً، ، بشأن هزيمة فريق النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب فرج عامر: "الخطيب لإنفانتينو: ما حدث ليس عدلا.. إنفانتينو للخطيب: تعيش وتاخد غيرها".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

المصدر: elbalad

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