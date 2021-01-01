فرج عامر يكشف ما قاله إنفانتينو للخطيب في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة سابقاً، ، بشأن هزيمة فريق النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكتب فرج عامر: "الخطيب لإنفانتينو: ما حدث ليس عدلا.. إنفانتينو للخطيب: تعيش وتاخد غيرها".
وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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