رئيس الإتحاد المغربي يثير الجدل والأهلي وميدو يفتحان النار



رئيس الإتحاد المغربي رئيس الإتحاد المغربي





شهدت الساعات القليلة الماضية، غضب عارم من الجمهور المصري بعد تصريحات فوزي لقجع، رئيس الإتحاد المغربي.





قد يعجبك أيضا...

وخسر النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، بهدفين للاشئ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس.تصريحات فوزي لقجع لجريدة الصباح المغربيةوقال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن زمن الفساد الكروي في إفريقيا، الذين هيمنت عليه بعض البلدان وتمكنت بواسطته من الحصول على مجموعة من الألقاب، قد انتهى.وأضاف لقجع، في تصريح لـ صحيفة “الصباح” المغربية، أن المغرب اليوم سيصنع التاريخ، في حال فوز الوداد البيضاوي على الأهلي المصري والظفر باللقب الإفريقي الثاني في سنة واحدة بعد لقب نهضة بركان، ليكون السوبر مغربيا خالصا، وتكون حصيلة العمل ثلاث كؤوس إفريقية، وهو أمر غير مسبوق إفريقيا.وأكد لقجع أن المغرب يعيش حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، سينهي هيمنة الأشقاء في مصر وتونس وبداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الإفريقية بلعب وتحكيم نظيفين.وأضاف لقجع أن الظلم كان سائدا في الكرة الإفريقية، ما جعل الفرق المغربية تقصى في الأدوار التمهيدية، أو في حدود دور الربع، قبل أن تتظافر الجهود ويصبح للمغرب كلمته في إفريقيا، وخير مثال على ذلك أن نهضة بركان لعب 3 نهائيات في أربع سنوات، وفاز بلقبين، فيما هيمن الوداد على العصبة وفاز بلقب وسيفوز باللقب الثاني في خمس سنوات الأخيرة، والشيء نفسه بالنسبة إلى الرجاء الرياضي.وأشار لقجع أن المباراة النهائية، المقررة اليوم (الاثنين)، كان من المفترض أن تجمع بين الوداد والرجاء لولا ظلم التحكيم.واختتم إن مباراة النهاية ستكون عرسا كرويا، سيحضره جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، وحمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري وعثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني. وفند لقجع كل الأقاويل والاحتجاجات المصرية، مؤكدا أن جماهير الأهلي حصلت على التذاكر مجانا.ميدو يفتح النار على لقجعهاجم أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، فوزي لقجع رئيس الإتحاد المغربي بسبب تصريحات الأخير.وقال ميدو في برنامجه الريمونتادا عبر قناة المحور: “تصريحات فوزي لقجع يوجد بها عدم احترام لتاريخ الكرة المصرية وتاريخ الكرة التونسية”.وتابع: “فوزي لقجع يقول بشكل صريح إن مصر وتونس فازوا بألقابهم الأفريقية، بالفساد، ورسالتي له عيب عليك إنك تقابل المسؤولين المصريين وتضحك في وشهم وتطعنهم في ظهرهم”.وأضاف: “هل الإخوة في تونس سيصمتون على تصريحات فوزي لقجع وهو يقلل من تاريخ الأندية التونسية في أفريقيا؟”.وواصل: “رسالتي لفوزي أن يراجع نفسه بعد تصريحاته ونشوة تتويج الوداد المغربي بلقب دوري الأبطال أثرت عليه”.واختتم: “مصر وتونس كتبوا تاريخهم الأفريقي بعرق ومجهود مش بالفساد، احترم نفسك، اعرف انت بتتكلم عن مصر اسم كبير أوي في أفريقيا الراجل ده أنا عمري ما قابلته وحتى لو قابلته مش هسلم عليه، لأنه ماحترمش الكرة المصرية”.الأهلي يرد على تصريحات فوزي لقجعأبدى إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق، تعجبه من تصريحات فوزي لقجع، مشيرا إلى أن الفساد بعينه يتلخص في هذا الحديث.وقال الشاطر في تصريحات عبر برنامجه على قناة الأهلي: “مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد، لم تبدأ أمس، بل بدأت منذ 21 يومًا، منذ إعلان ”كاف"، عن عمد بتنظيم المغرب للمباراة".وأضاف موجهاً حديثه لـ فوزي لقجع: “الفساد يتلخص في تصريحاتك.. ووجب الرد عليها من قبل هاني أبوريدة”.الإتحاد المغربي ينفي تصريحات لقجعأكد محمد مقروف، المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي لكرة القدم، إن كل ما يثار في الساعات الماضية بشأن التصريحات المحرفة باسم فوزي لقجع غير صحيحة.وقال مقروف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فوزي لقجع قال نصا إن فوز الأندية المغربية بالالقاب ينهي الهيمنة المصرية والتونسية في أفريقيا".وتابع: "فوزي لقجع لم يصرح بأي تصريحات رسمية ضد مصر أو الأندية المصرية".وخسر النادي الأهلي بطولة دوري ابطال إفريقيا لهذا العام، أمام الوداد بنتيجة 2/0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس.