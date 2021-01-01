الأرصاد : انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة اليوم .. فيديو



انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو انكسار موجة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هناك انخفاضًا بدرجات الحرارة بحوالي من ثلاث إلى أربع درجات على أغلب المناطق الموجودة فى شمال البلاد، حتى شمال الصعيد.



وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تبدأ اليوم التأثر بامتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا مع كتل هوائية شمالية غربية تجعل هناك انكسار لموجة ارتفاع درجات الحرارة، حيث أنه خلال فترة النهار هناك أجواء حارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.



وتابعت أنه عند غياب أشعة الشمس تكون الأجواء لطيفة جدًا على أغلب المناطق الموجودة فى شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، لافتة إلى أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب المناطق الموجودة فى شمال البلاد والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، مما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

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وأشارت إلى أن انخفاض درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر حتي نهاية الأسبوع، واعتبارًا من يوم السبت تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع.