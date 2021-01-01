تتحدى شبكة " VK" الروسية "يوتيوب" وتسرّع آلية عرض الفيديوهات

أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية أن خدمة عرض الفيديوهات التابعة للشبكة ستحصل على إمكانيات أكبر لتوفير خدمات أفضل للمستخدم.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية التابعة للشبكة "خدمة VK Video التابعة لشبكتنا ستحصل على زيادة في سرعة تحميل الفيديوهات بمعدل مرة ونصف المرة تقريبا، وستتحقق هذه الغاية بفضل الانتقال إلى بروتوكولات نقل البيانات HTTP/3".
وأضاف البيان تقلل التقنية الجديدة من وقت تحميل المحتوى، وتحافظ بنفس الوقت على جودة تشغيل مقاطع الفيديو، التحسن في سرعة التحميل سيكون ملحوظا بشكل واضح بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم اتصال غير مستقر بالإنترنت او الذين يستخدمون خطوط إنترنت بطيئة نوعا ما".
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