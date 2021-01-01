ستحصل أجهزة آيفون القادمة على ميزة موجودة في هواتف أندرويد منذ سنوات!

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن هواتف iPhone 14 المنتظرة ستحصل على ميزة استخدمت لسنوات في بعض هواتف أندرويد.
وتبعا للصحفي الشهير في Bloomberg مارك غورمان فإن "هواتف آيفون التي ستطرح خريف العام الجاري ستأتي بميزة Always On Display، وهي الميزة المستعملة في هواتف سامسونغ وبعض هواتف أندرويد منذ عدة سنوات، ويمكن من خلالها أن تظهر شاشة الهاتف الوقت والتاريخ وحالة البطارية وبعض المعلومات الأخرى عندما يكون الهاتف مقفلا".
ووفقا لغورمان فإن هذه الميزة ستأتي في هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max فقط، والمجهزة بمعالجات A16 وشاشات AMOLED المزودة بتقنية أكسيد الكريستالات منخفضة الحرارة (LTPO).
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