ستحصل أجهزة آيفون القادمة على ميزة موجودة في هواتف أندرويد منذ سنوات!



آيفون آيفون

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن هواتف iPhone 14 المنتظرة ستحصل على ميزة استخدمت لسنوات في بعض هواتف أندرويد.



وتبعا للصحفي الشهير في Bloomberg مارك غورمان فإن "هواتف آيفون التي ستطرح خريف العام الجاري ستأتي بميزة Always On Display، وهي الميزة المستعملة في هواتف سامسونغ وبعض هواتف أندرويد منذ عدة سنوات، ويمكن من خلالها أن تظهر شاشة الهاتف الوقت والتاريخ وحالة البطارية وبعض المعلومات الأخرى عندما يكون الهاتف مقفلا".



ووفقا لغورمان فإن هذه الميزة ستأتي في هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max فقط، والمجهزة بمعالجات A16 وشاشات AMOLED المزودة بتقنية أكسيد الكريستالات منخفضة الحرارة (LTPO).

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وتوقع غورمان أيضا أن تستعرض آبل التقنية المذكورة في أنظمة iOS 16 الجديدة التي ستكشف عنها خلال مؤتمر WWDC 2022 القادم، وبالإضافة إلى هذه الميزة من المفترض أن تحمل أنظمة التشغيل الجديد وفقا له تحسينات على التطبيقات الخاصة بهواتف آيفون وكذلك ميزات توسع إمكانية المستخدم بالتحكم بواجهات تشغيل هاتفه والأيقونات والاختصارات التي تظهر عليها.وكانت شركة آبل قد أشارت في وقت سابق إلى أن مؤتمر WWDC 2022 من المفترض أن يعقد في الفترة ما بين 6 و10 يونيو القادم، مبنى Apple Park، وستبث أحداثه عبر مواقعها وقناتها الرسمية على الإنترنت.