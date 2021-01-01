في الواتساب 8 تغييرات جديدة «قيد التطوير»

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واتساب

يعمل الواتساب على بعض التغييرات الكبيرة في التطبيق، بما في ذلك السماح لك "بصمت" بمغادرة الدردشات الجماعية.

يتم تحديث الواتساب بانتظام بميزات جديدة ، لكن هذه التغييرات تتطلب الاختبار أولاً.

كشف محققو التطبيقات عن ثمانية تغييرات جديدة "قيد التطوير" في الواتساب.

نشر موقع ذا صن، الميزات الجديدة كما يلي:

ما هو الجديد؟

إعادة تصميم "عرض التسمية التوضيحية" للصور

تفاصيل جديدة حول كيفية حظر الشركات لخرق قواعد WhatsApp
السماح لك باختيار الاحتفاظ ببعض الرسائل التي تم ضبطها على الإختفاء التلقائي

يعرض بشكل أفضل لمعرفة من الذي تفاعل مع ألبومات الصور

تطبيق WhatsApp لجهاز iPad

السماح لك بالخروج من المجموعات بدون إعلام الجميع (باستثناء المسؤولين)

حزمة ملصقات جديدة لـ Stranger Things

إصلاح خطأ يعمل على تصحيح مشكلة تتعلق بالإشعارات على WhatsApp Desktop

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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