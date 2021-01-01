في الواتساب 8 تغييرات جديدة «قيد التطوير»

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يعمل الواتساب على بعض التغييرات الكبيرة في التطبيق، بما في ذلك السماح لك "بصمت" بمغادرة الدردشات الجماعية.



يتم تحديث الواتساب بانتظام بميزات جديدة ، لكن هذه التغييرات تتطلب الاختبار أولاً.



كشف محققو التطبيقات عن ثمانية تغييرات جديدة "قيد التطوير" في الواتساب.

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نشر موقع ذا صن، الميزات الجديدة كما يلي:ما هو الجديد؟إعادة تصميم "عرض التسمية التوضيحية" للصورتفاصيل جديدة حول كيفية حظر الشركات لخرق قواعد WhatsAppالسماح لك باختيار الاحتفاظ ببعض الرسائل التي تم ضبطها على الإختفاء التلقائييعرض بشكل أفضل لمعرفة من الذي تفاعل مع ألبومات الصورتطبيق WhatsApp لجهاز iPadالسماح لك بالخروج من المجموعات بدون إعلام الجميع (باستثناء المسؤولين)حزمة ملصقات جديدة لـ Stranger Thingsإصلاح خطأ يعمل على تصحيح مشكلة تتعلق بالإشعارات على WhatsApp Desktop