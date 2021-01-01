تطلق آبل جهاز MacBook Air جديدًا مدعومًا بشريحة M2

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صورة الخبر: MacBook Air
MacBook Air

تعمل شركة آبل، على إطلاق جهاز MacBook Air جديد في مؤتمر WWDC 2022.

ووفقا لوكالة «بلومبرج»، تدعي آبل أن النموذج سيتم تشغيله بواسطة معالج Apple الجديد M2، سيحصل على إعادة تصميم كبيرة، مستوحى من جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة الذي تم إطلاقه العام الماضي.

يُقال إن جهاز MacBook Air الجديد سيصل بإطارات أرق من الطراز السابق ، إلى جانب لوحة مفاتيح Magic الجديدة التي ستكون الأولى في هذا الطراز.

من المقرر، أن يبدأ مؤتمر Apple WWDC 2022 في 6 يونيو 2022، وسيعقد حتى 10 يونيو 2022.

في شهر مارس، ترددت شائعات عن أن شركة آبل تعمل على شريحة جديدة ، والتي تم الترويج لها لتكون أقوى من M1 الأصلي.

ذكر التقرير، أيضًا أن شريحة M2 تحمل الاسم الرمزي "Staten" وستأتي بثمانية مراكز معالجة و 10 مراكز معالجة رسومات.

وزعم المنشور أيضًا أن شريحة Apple M2 ستعتمد على Apple A15 Bionic ، المعالج الذي يشغل أحدث سلسلة من هواتف iPhone 13 من Apple.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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