تطلق آبل جهاز MacBook Air جديدًا مدعومًا بشريحة M2

تعمل شركة آبل، على إطلاق جهاز MacBook Air جديد في مؤتمر WWDC 2022.
ووفقا لوكالة «بلومبرج»، تدعي آبل أن النموذج سيتم تشغيله بواسطة معالج Apple الجديد M2، سيحصل على إعادة تصميم كبيرة، مستوحى من جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة الذي تم إطلاقه العام الماضي.
يُقال إن جهاز MacBook Air الجديد سيصل بإطارات أرق من الطراز السابق ، إلى جانب لوحة مفاتيح Magic الجديدة التي ستكون الأولى في هذا الطراز.
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