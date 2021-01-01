تستعد روسيا لإطلاق قمر صناعي جديد

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت جامعة "ريشيتنيوف" الحكومية الروسية، أنها تحضر لإطلاق قمر صناعي صغير ساهم في تطويره طلاب تابعون لها.

وحول الموضوع قال مدير الجامعة، أدهم أكوبلاتوف: "قمر CubeSat الصغير الذي طوّره طلاب تابعون لجامعتنا من المفترض أن يطلق في أغسطس العام الجاري مع مجموعة من الأقمار الأخرى من قاعدة بايكونور الفضائية".

وأضاف "نعتبر مسألة تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة من الأمور المهمة بالنسبة لنا، ونعمل حاليا على استكمال تطوير قمر صغير من نوع CubeSat من المفترض أن يطلق في أغسطس القادم، الأمر المهم في هذا القمر هو أنه مصنوع من مكونات محلية الصنع، ومعه سيكون بإمكاننا أن نختبر في الفضاء المعالجات التي طورتها شركات روسية".

وأشار أكوبلاتوف إلى "أن القمر الجديد سيستخدم كمختبر فضائي مصغر، وسيتم تزويده ببرمجيات اختبارية جديدة، كما ستتم معاينة البيانات التي سيرسلها إلى الأرض في مركز طلابي خاص بجامعة ريشيتنيوف، اما الصور التي سيرسلها هذا القمر فستعاين في مركز مراقبة الفضاء التابع للجامعة".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طلاب جامعة "ريشيتنيوف" الروسية يعملون أيضا على تطوير قمر صناعي آخر سيستخدم مع إنترنت الأشياء، وسيطلق عام 2023.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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