تفاجئ فيسبوك الملايين بإزالة "الخاصية المفضلة"

فاجأ موقع فيسبوك الشهير الملايين من مستخدميه، قبل أيام، بإزالة خاصية لاقت شعبية كبيرة لدى المستخدمين في الأعوام الأخيرة.
ومنذ السبت الماضي، تفاجأ مستخدمي فيسبوك بعودة موقع فيسبوك على الهاتف، إلى اللون الأبيض، لتختفي خاصية "الوضع المظلم" التي تتيح للمستخدمين التصفح بخلفية داكنة، تريح العينين عند الرؤية الليلية.
ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، تعرضت خاصية الظلام للعطل منذ السبت الماضي، على جميع أجهزة آبل، مما أدى لإزالتها من الاختيارات.
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