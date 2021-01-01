بمحرك V8 الكشف عن مرسيدس AMG E 63 S Final Edition الأخيرة



AMG E 63 S Final Edition AMG E 63 S Final Edition

تودع مرسيدس AMG E 63 S محركات V8 بنسختها الأخيرة Final Edition، وتفسح الطريق أمام الجيل التالي بمحركات هجينة أصغر وأقوى.



سيقتصر هذا الإصدار من السيارة على 999 نسخة من سيارات السيدان ومثلها من سيارات الهاتشباك، وتتميز Final Edition بظل خارجي بلون الجرافيت الرمادي، مع عجلات AMG قياس 20 إنش بالإضافة لرسومات خاصة. وستحصل على رزمة AMG Night Package التي تشمل تشطيبات سوداء لامعة للمقدمة والعتبات والرفارف ومحيط النوافذ. وتحصل أخيراً على مخارج عادم رياضية رباعية.



تحافظ السيارة على محرك V8 ثنائي التيربو دون تغييرات والذي ينتج 603 حصان وعزم 850 نيوتن-متر يذهب إلى العجلات الأربعة من خلال نظام 4Matic+ متكيف.