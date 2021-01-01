بمحرك V8 الكشف عن مرسيدس AMG E 63 S Final Edition الأخيرة

آخر الأخبارأخبار السيارات › بمحرك V8 الكشف عن مرسيدس AMG E 63 S Final Edition الأخيرة

صورة الخبر: AMG E 63 S Final Edition
AMG E 63 S Final Edition

تودع مرسيدس AMG E 63 S محركات V8 بنسختها الأخيرة Final Edition، وتفسح الطريق أمام الجيل التالي بمحركات هجينة أصغر وأقوى.

سيقتصر هذا الإصدار من السيارة على 999 نسخة من سيارات السيدان ومثلها من سيارات الهاتشباك، وتتميز Final Edition بظل خارجي بلون الجرافيت الرمادي، مع عجلات AMG قياس 20 إنش بالإضافة لرسومات خاصة. وستحصل على رزمة AMG Night Package التي تشمل تشطيبات سوداء لامعة للمقدمة والعتبات والرفارف ومحيط النوافذ. وتحصل أخيراً على مخارج عادم رياضية رباعية.

تحافظ السيارة على محرك V8 ثنائي التيربو دون تغييرات والذي ينتج 603 حصان وعزم 850 نيوتن-متر يذهب إلى العجلات الأربعة من خلال نظام 4Matic+ متكيف.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بمحرك V8 الكشف عن مرسيدس AMG E 63 S Final Edition الأخيرة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57258

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager