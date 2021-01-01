في السوق المصري أوفر برايس ضخم من الموزعين على أسعار سيارات تويوتا

على الرغم من إصدار جهاز حماية المستهلك لقانون يمنع بيع السيارات بأي أسعار أخرى غير الأسعار الرسمية التي يقرها الوكلاء المحليون للسيارات، إلا أن سوق السيارات المصري مازال يعاني من هذه المشكلة بشكل كبير، وظهر هذا الأمر بوضوح مع استمرار رفع العديد من التجار لأسعار السيارات بشكل مبالغ فيه جدا، ومنهم على سبيل المثال سيارات تويوتا 2022 التي يفرض عليها تجار السيارات أوفر برايس ضخم جدا تم رصده كالتالي:
- تويوتا كورولا: أوفر برايس يصل إلى 125 ألف جنيه على بعض فئات السيارة.
- تويوتا روميون: أوفر برايس يصل إلى 60 ألف جنيه على بعض فئات السيارة.
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