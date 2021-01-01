في السوق المصري أوفر برايس ضخم من الموزعين على أسعار سيارات تويوتا

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تويوتا

على الرغم من إصدار جهاز حماية المستهلك لقانون يمنع بيع السيارات بأي أسعار أخرى غير الأسعار الرسمية التي يقرها الوكلاء المحليون للسيارات، إلا أن سوق السيارات المصري مازال يعاني من هذه المشكلة بشكل كبير، وظهر هذا الأمر بوضوح مع استمرار رفع العديد من التجار لأسعار السيارات بشكل مبالغ فيه جدا، ومنهم على سبيل المثال سيارات تويوتا 2022 التي يفرض عليها تجار السيارات أوفر برايس ضخم جدا تم رصده كالتالي:

- تويوتا كورولا: أوفر برايس يصل إلى 125 ألف جنيه على بعض فئات السيارة.

- تويوتا روميون: أوفر برايس يصل إلى 60 ألف جنيه على بعض فئات السيارة.

- تويوتا بيلتا: أوفر برايس يصل إلى 105 ألف جنيه على بعض فئات السيارة.

جدير بالذكر أن الأوفر برايس هي لفظ يطلق على السعر الإضافي الزائد الذي يضيفه بعض الموزعين في مصر على السعر الرسمي لها من وكيلها المحلي، وذلك نظير تسليم عملائهم للسيارة الجديدة بشكل فوري وسريع، وذلك بدلا من انتظار العميل لدوره في قوائم حجز السيارة، وهو أمر قد يجعل العميل ينتظر لعدة أسابيع ليتسلم سيارته الجديدة.

المصدر: التوكيل

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