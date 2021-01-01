إرتفاع جديد في سعر جاك JS4 موديل 2022

أعلنت الوكيل الحصري للعلامة التجارية جاك في مصر، القصراوى جروب ، عن زيادة أسعار فئات السيارة جاك JS4 بمقدار من 16 إلى 21 ألف جنيه .
السيارة جاك JS4 تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات SUV التي تتمتع بمحرك رباعي الأسطوانات، يسع 1500 سي سي تيربو، ينتج عنه قوة 147 حصان وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.
أسعار السيارات الجديدة… جاك JS4 موديل 2022
جاك JS4 الفئة الأولى «Deluxe» بسعر 384.9 ألف جنيه.
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