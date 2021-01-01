ما علاقة الإصابة بسرطان الثدي بالنوع الثاني من السكري ؟

اكتشف علماء الأحياء الجزيئية بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، الآلية المسببة لإصابة النساء اللواتي يعانين من النوع الثاني من السكري بسرطان الثدي.
وتشير مجلة Nature Cell Biology، إلى أن غدة البنكرياس عند الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري لا تفرز كمية كافية من هرمون الأنسولين، الذي ينظم كمية السكر التي تحتاجها الخلايا، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، وهذا بدوره يؤدي إلى اضطراب تدفق الدم وعمل الجهاز العصبي ومنظومة المناعة.
ويشير الباحثون، إلى أن تطور سرطان الثدي لدى النساء المصابات بالنوع الثاني من السكري أعلى بنسبة 20-27 بالمئة، مقارنة بالأمراض الأخرى. ويزداد تطور مرض السكري عمليا بعد سنتين من تشخيص السرطان، وبعد 10 سنوات يزداد بنسبة 20 بالمئة. ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يشخص الأطباء سنويا إصابة 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي، الذي يقضي على حياة 685 ألف امرأة منهن.
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