يوضّح طبيب روسي من ينبغي عليهم التخلي عن شرب الشاي

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الشاي

كشف الدكتور يفغيني أرزاماستسيف، خبير التغذية الروسي، أن على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض الجهاز الهضمي الامتناع عن شرب الشاي.

ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أنه لا ينصح من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم والنقرس والأرق وأمراض المعدة بتناول مشروب الشاي.

ويقول، "تزداد كمية البيورين (Purine) بزيادة كمية أوراق الشاي المستخدمة في المشروب. أي أن من يعاني من النقرس عليه التخلي عن تناول الشاي، أو على الأقل تناول الشاي المخفف. وبالنسبة لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، تناول الشاي بحذر. لأن الشاي يحتوي على مادة الكافيين، التي قد تسبب ارتفاعا حادا في الضغط. لذلك عليه عدم شرب الشاي المركز".

ويضيف، أما من يعاني من الأرق فعليه التخلي عن شرب الشاي. بالإضافة إلى ذلك فإن الشاي يمكن أن يفاقم مشكلات في الجهاز الهضمي.

المصدر: روسيا اليوم

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