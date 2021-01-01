يصبح أسد من نجوم «السوشيال ميديا» بسبب تسريحة شعره



أسد أسد

أسد غريب يلفت الأنظار إليه بسبب قصة شعره وأصبح هذا الأسد الذي يدعى «هانج هانج» نقطة جذب في حديقة حيوان «قوانجتشو» في الصين بعد أن جعلت الرطوبة العالية شعره الذهبية يتدلى بشكل مدهش، إذ قال العاملون في حديقة الحيوان إن الأسد يلعق كفوفه مثل القطة ثم يمشط شعره ليصنع هذا الشكل غير العادي.



بدا «هانج هانج» بعيدًا عن المكان بعض الشيء وغير متأقلم بما أنه واحد من أشرس الحيوانات المفترسة، لكنه حقق نجاحًا فوريًا في المكان وصار نجما لامعا بعد أن رصده الزوار بتسريحة شعره غير التقليدية، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



الأسد «هانج هانج» يجذب الأنظار إليه

قد يعجبك أيضا...

اتهم الزوار الموظفين في حديقة الحيوان بأنهم من يقص شعر الأسد ليبدو بهذا المظهر الغريب على كونه أسدا، لكن حراس الحديقة نفوا هذا تماما وأكدوا أنه مظهر شعر الأسد «جاء من سحر الطبيعة البحت»، إذ قال متحدث باسم حديقة الحيوان: «شعر هانج هانج نتيجة سحر الطبيعة البحت، فنحن لا نجرؤ على قص شعر الأسد».يبدو الأسد وكأنه عارضة أزياء شقراء، ويحكي حارس الحديقة إن قصة شعر الأسد الأنيقة اجتذبت أسرابًا من الزوار إلى حديقة الحيوان بعد انتشار صوره على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا «إنه أجمل حيوان هنا الآن، ويأتي المزيد من الناس لرؤيته».ظروف الطقس في آسيايرى البعض أن السبب في المظهر الغريب الذي أصبح عليه هذا الأسد هو ظروف الجو في المقاطعة وارتفاع مستوى الرطوبة، إذ وأشار الخبراء إلى أن الطقس في آسيا وصل إلى أقصى الحدود هذا العام.في الصين سجلت «قوانجتشو» أبرد درجة حرارة لها عند 13.7 درجة مئوية فقط في 3 مايو الجاري، قبل أن ترتفع إلى 32 درجة مئوية بعد 3 أسابيع فقط، كما تعرضت الدول المجاورة مثل الهند وباكستان لموجات حر شديدة.