هاتف مصفح يغزو الأسواق.. كاميرات ليلية وبطارية تكفي أسبوعين



Blackview BV8800 Blackview BV8800

خلال الآونة الأخيرة، ظهر في الأسواق العالمية هاتف Blackview BV8800 والذي جرى تصنيف على أنّه من بين أكثر الهواتف المصفحة عملية وأفضلها من حيث التقنيات.



مواصفات الهاتف الجديد

الهاتف الجديد يأتي بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك، كما أنه محمي بطبقات من المطاط، ومقاوم للماء والغبار والصدمات وفق معايير IP68/IP69K، وتبلغ أبعاد هذا الهاتف نحو (176.2/83.51/17.7) ملم، ووزنه 367 غ، بحسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».



وحصل هذا الهاتف على 4 كاميرا خلفية أساسية الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل والثانية بدقة 20 ميجا بيكسل والثالثة بدقة 8 ميجا بيكسل والرابعة بدقة 2 ميجا بيسكل، من ضمن الكاميرات الأربع توجد عدسة خاصة للتصوير الليلي، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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الهاتف أيضا مزوّد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، تبلغ دقة عرضها حوالي (2408/1080) بيكسل، فيما يبلغ ترددها حوالي 90 هرتز، ومعدل سطوعها حوالي 401 شمعة/م تقريبا.نظام تشغيل الهاتف الجديدويضمن الأداء الممتاز له نظام أندرويد 11 مع واجهات Doke-OS 3.0، ومعالج Mediatek MT6781 Helio G96، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجا بايت، وذواكر داخلية 128 جيجابايت.ويأتي الهاتف أيضًا مزودًا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها نحو 8380 ميلي أمبير تكفي الموبايل ليعمل أسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة، وتعمل هذه البطارية مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.