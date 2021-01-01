هاتف مصفح يغزو الأسواق.. كاميرات ليلية وبطارية تكفي أسبوعين

خلال الآونة الأخيرة، ظهر في الأسواق العالمية هاتف Blackview BV8800 والذي جرى تصنيف على أنّه من بين أكثر الهواتف المصفحة عملية وأفضلها من حيث التقنيات.
مواصفات الهاتف الجديد
الهاتف الجديد يأتي بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك، كما أنه محمي بطبقات من المطاط، ومقاوم للماء والغبار والصدمات وفق معايير IP68/IP69K، وتبلغ أبعاد هذا الهاتف نحو (176.2/83.51/17.7) ملم، ووزنه 367 غ، بحسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».
وحصل هذا الهاتف على 4 كاميرا خلفية أساسية الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل والثانية بدقة 20 ميجا بيكسل والثالثة بدقة 8 ميجا بيكسل والرابعة بدقة 2 ميجا بيسكل، من ضمن الكاميرات الأربع توجد عدسة خاصة للتصوير الليلي، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!