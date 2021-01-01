هاتف مصفح يغزو الأسواق.. كاميرات ليلية وبطارية تكفي أسبوعين

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › هاتف مصفح يغزو الأسواق.. كاميرات ليلية وبطارية تكفي أسبوعين

صورة الخبر: Blackview BV8800
Blackview BV8800

خلال الآونة الأخيرة، ظهر في الأسواق العالمية هاتف Blackview BV8800 والذي جرى تصنيف على أنّه من بين أكثر الهواتف المصفحة عملية وأفضلها من حيث التقنيات.

مواصفات الهاتف الجديد
الهاتف الجديد يأتي بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك، كما أنه محمي بطبقات من المطاط، ومقاوم للماء والغبار والصدمات وفق معايير IP68/IP69K، وتبلغ أبعاد هذا الهاتف نحو (176.2/83.51/17.7) ملم، ووزنه 367 غ، بحسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وحصل هذا الهاتف على 4 كاميرا خلفية أساسية الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل والثانية بدقة 20 ميجا بيكسل والثالثة بدقة 8 ميجا بيكسل والرابعة بدقة 2 ميجا بيسكل، من ضمن الكاميرات الأربع توجد عدسة خاصة للتصوير الليلي، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

الهاتف أيضا مزوّد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، تبلغ دقة عرضها حوالي (2408/1080) بيكسل، فيما يبلغ ترددها حوالي 90 هرتز، ومعدل سطوعها حوالي 401 شمعة/م تقريبا.

نظام تشغيل الهاتف الجديد
ويضمن الأداء الممتاز له نظام أندرويد 11 مع واجهات Doke-OS 3.0، ومعالج Mediatek MT6781 Helio G96، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجا بايت، وذواكر داخلية 128 جيجابايت.

ويأتي الهاتف أيضًا مزودًا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها نحو 8380 ميلي أمبير تكفي الموبايل ليعمل أسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة، وتعمل هذه البطارية مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: الوان

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هاتف مصفح يغزو الأسواق.. كاميرات ليلية وبطارية تكفي أسبوعين

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28383

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager