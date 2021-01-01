تحذير .. المناديل المبللة تسبب عدوى قاتلة

وجد العلماء سببًا آخر يمنعك من غسل المناديل المبللة المتسخة في المرحاض، فوفقًا للباحثين في اسكتلندا ، يمكن أن تدخل المناديل المبللة التي تحمل بكتيريا ضارة إلى مجارينا المائية بعد غسلها في المرحاض.
حذر الباحثون من أن الكائنات الحية الدقيقة في المناديل المبللة المتسخة، بما في ذلك البكتيريا التي يمكن أن تسبب عدوى قاتلة، يمكن أن تعيش لفترة طويلة بما يكفي لتشكل خطرًا على صحة الإنسان.
أجرى البحث الجديد فريق من جامعة "ستيرلنج" بقيادة البروفيسور ريتشارد كويليام، وقال: "نعلم جميعًا أن نفايات الصرف الصحي قد تشكل أيضًا خطرًا على الصحة العامة"، وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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