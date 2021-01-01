مدرب منتخب مصر الأسبق : هذا سبب هزيمة الأهلى أمام الوداد المغربي..فيديو

قال حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن الإتحاد الأفريقي كان يجب أن يقيم المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، على أرض محايدة خاصة بعد معرفة الطرفين المشاركين.
وأضاف حمادة صدقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”،عبر فضائية “ام بي سي مصر"، أنه كان على مجلس ادارة النادى الأهلى إبعاد اللاعبين والجهاز الفني عن ازمة ملعب النهائي.
وتابع مدرب منتخب مصر الأسبق، أن النادي الأهلى خسر فنيا في الملعب أمام الوداد المغربي، مؤكدا أن أداء اللاعبين متذبذب فهناك مباريات قوية وأخرى ضعيفة.
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