مفاجأة .. جماهير الأهلي لم تحضر النهائي رغم توزيع التذاكر بالمجان

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نهائي دوري أبطال إفريقيا


أكد محمد مقروف، المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي لكرة القدم، آنه مندهش بشأن الهجوم المصري والجماهير على بعض تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد.

وأضاف مقروف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "مجلس إدارة الأهلي أعطى الجماهير التذاكر بالمجان، ولكن الجماهير لم تحضر في اللقاء والاماكن المخصصة لهم".

وتابع: "جميع التذاكر أطيحت عبر الانترنت، وجماهير الأهلي لم تحضر في الأماكن المخصصة لها في اللقاء، فلماذا الاعتراض بأن جماهير الوداد تكون حاضرة في المباراة".

وخسر النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، بنتيجة 2/0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس.
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المصدر: قناة الحياة

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