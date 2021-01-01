أكلات تساعد على ترطيب البشرة الجافة



ترطيب البشرة الجافة ترطيب البشرة الجافة

الغذاء جزء حيوي من صحة الجلد، إذا كان الشخص يأكل نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، قد تكون بشرته أكثر قدرة على أداء وظائفها الوقائية، وقد يساعد تناول أطعمة معينة في حماية البشرة وترطيبها.



أطعمة تساعد على ترطيب البشرة الجافة في فصل الصيف



البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة هي مصدر جيد آخر لفيتامين أ، تحتوي كل حبة بطاطا مخبوزة مع القشر1،403 ميكروجرام من فيتامين أ تحتوي حصة بهذا الحجم على 156? من القيمة اليومية.

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تقول المعاهد الوطنية للصحة أن فيتامين (أ) له استخدامات أخرى عديدة إلى جانب مكافحة جفاف الجلد، على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد في الحماية من انخفاض كمية الحديد في الدم وقد يزيد من القدرة على البقاء على قيد الحياة للعديد من الحالات الصحية.فاكهة الكيويفاكهة الكيوي هي مصدر جيد آخر لفيتامين سي، تحتوي حبة كيوي متوسطة الحجم64 مجم من فيتامين سي الذي يمثل 71? من القيمة اليومية.يمكن أن يؤثر نقص فيتامين سي سلبًا على الجلد ، مما يؤدي إلى آلام المفاصل ، وانخفاض التئام الجروح ، ونقص الحديد.الجوافةتحتوي الجوافة على العديد من الفوائد أهمها فيتامين سي على فوائد صحية أخرى إلى جانب ترطيب البشرة ووظائف الحماية ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، على سبيل المثال ، يمكن أن يقلل تناول فيتامين سي من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وقد يقلل من شدة أعراض البرد.