تعرفي علي طريقة عمل البيتزا بمذاق لا يقاوم



طريقة عمل البيتزا طريقة عمل البيتزا



يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل البيتزا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



طريقه عمل البيتزا

كوب ماء دافئ



3 أكواب دقيق أبيض

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ملعقتين من زيت الزيتونملعقة صغيرة ملحكيس خميرة فوريةطريقة التحضير:1-ضعى الخميرة الفورية على الماء الدافىء و السكر، و ذوبيهم جيداً.2-اخلطى الدقيق بالملح وضعيهم فى إناء كبير.3-ضيفى الزيت إلى الدقيق والملح.4-ضيفى الماء والخميرة إلى الدقيق واخلطيهم جيداً.5-استمرى فى العجن وضيفى قليل من الماء إذا لزم الأمر.6-ضعى العجين فى إناء كبير وغلفيه جيداً، واتركيه لمدة ساعة حتى يخمر.والآن يمكنك إضافة الصلصة والحشوات حسب الرغبةطريقة عمل صلصة البيتزا:المقادير:بصل مفرومثوم مفرومملعقة زعتر2 كوب من عصير الطماطمملعقة فلفل أسودصلصة البيتزاطريقة العمل:سخنى إناء جيداً، ضعى فيه ملعقة من الزيت.ضيفى إليها البصل المفروم وقلبيها جيداً.ضيفى الثوم إلى البصل واستمرى فى التقليب حتى يأخذ اللون الذهبى.ضيفى عصير الطماطم إلى البصل والثوم.ضيفى إلى الخليط السابق ملعقة ملعقة الزعتر والفلفل الأسود.انتظرى حتى تنضج الصلصة، وضعيها على عجينة البيتزا.حشوات للبيتزا:1-حشو الجبن والزيتون:ضعى أنواع الجبن مثل "الرومى، والشيدر، والموتزريلا"، مع اليتون الأسود والفلفل والطماطم.2-حشوةاللحم المفروم:ضعى اللحم المفروم مع الزيتون والجبن الموتزريلا و الزعتر.3-حشو الفراخ:ضعى قطع الفراخ مع الجبن الموتزريلا والشيدر و الزيتون الأسود و الأخضر والفلفل والطماطم.