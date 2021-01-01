لمحاربة السكري .. فوائد لتناول البرغل



البرغل البرغل



تعد من أهم فوائد البرغل الصحية تأثيره المضاد للالتهابات ، فهو يساعد على الحماية من العديد من الأمراض، إليك أبرز فوائد إضافته لأطباق طعامك وفقا لموقع هيلث.



1-مرض السكري من النوع 2



البرغل مصدر غني لمعدن المغنيسيوم والكالسيوم وغيره من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والتي تقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، كونه غذاء منخفض نسبة السكر في الدم ، فهو أيضًا فعال للغاية للتحكم في مرض السكري.

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يحمى الرجال والنساء من سرطان القولون.. تعرف على فوائد البرغلطريقة جديدة لعمل مجدرة البرغل الشهية2- الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائيزيادة استهلاك الحبوب الكاملة مثل البرغل يحمي الجسم من السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية.3-يخفف الإمساك ويزيل الجهاز الهضميالبرغل ليس سوى نخالة القمح ويعمل كملين مذهل يطرد الفضلات والسموم من الجهاز الهضمي وينظم حركة الأمعاء مما يخفف بدوره الإمساك وخطر الإصابة بالبواسير.4-مصدر جيد للمعادنالبرغل هو مصدر كبير للمعادن الأساسية للجسم. يوفر 2.11 مجم - أو 55.5? من القيمة اليومية من المنجنيز- للكوب وهو من المعادن الضرورية لوظيفة الأعصاب والدماغ6-ارتفاع ضغط الدمهذه واحدة من أكثر الفوائد الصحية فعالية لقمح البرغل. يُعرَّف ارتفاع ضغط الدم بأنه حالة طبية خطيرة يمكن أن تسبب نوبة قلبية وسكتة دماغية ؛ أمراض القلب والأوعية الدموية وفشل القلب والفشل الكلوي وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة. تشمل العلامات الشائعة لارتفاع ضغط الدم الصداع الشديد والغثيان والقيء والارتباك وتغيرات الرؤية ونزيف الأنف.