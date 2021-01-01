لمحاربة السكري .. فوائد لتناول البرغل

البرغل
تعد من أهم فوائد البرغل الصحية تأثيره المضاد للالتهابات ، فهو يساعد على الحماية من العديد من الأمراض، إليك أبرز فوائد إضافته لأطباق طعامك وفقا لموقع هيلث.
1-مرض السكري من النوع 2
البرغل مصدر غني لمعدن المغنيسيوم والكالسيوم وغيره من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والتي تقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، كونه غذاء منخفض نسبة السكر في الدم ، فهو أيضًا فعال للغاية للتحكم في مرض السكري.
يحمى الرجال والنساء من سرطان القولون.. تعرف على فوائد البرغل
طريقة جديدة لعمل مجدرة البرغل الشهية
2- الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي
زيادة استهلاك الحبوب الكاملة مثل البرغل يحمي الجسم من السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية.
3-يخفف الإمساك ويزيل الجهاز الهضمي
البرغل ليس سوى نخالة القمح ويعمل كملين مذهل يطرد الفضلات والسموم من الجهاز الهضمي وينظم حركة الأمعاء مما يخفف بدوره الإمساك وخطر الإصابة بالبواسير.
4-مصدر جيد للمعادن
البرغل هو مصدر كبير للمعادن الأساسية للجسم. يوفر 2.11 مجم - أو 55.5? من القيمة اليومية من المنجنيز- للكوب وهو من المعادن الضرورية لوظيفة الأعصاب والدماغ
6-ارتفاع ضغط الدم
هذه واحدة من أكثر الفوائد الصحية فعالية لقمح البرغل. يُعرَّف ارتفاع ضغط الدم بأنه حالة طبية خطيرة يمكن أن تسبب نوبة قلبية وسكتة دماغية ؛ أمراض القلب والأوعية الدموية وفشل القلب والفشل الكلوي وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة. تشمل العلامات الشائعة لارتفاع ضغط الدم الصداع الشديد والغثيان والقيء والارتباك وتغيرات الرؤية ونزيف الأنف.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!