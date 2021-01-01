مجدي عبد الغني: غياب لاعبي الأهلي عن مستواهم أمام الوداد



مجدي عبد الغني مجدي عبد الغني



علق الكابتن مجدي عبد الغني علي اداء النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



و كتب مجدي عبد الغني :" لم نتوقع سيناريو نهائي أفريقيا بهذا الشكل .. الهدف الثاني قتل المباراة تمامًا .. و أليو ديانج كان سيئ جداً "



و تابع :" معظم اللاعبين لم تكن في مستواها وخط وسط الأهلي تأثر بعدم بدأ السولية للمباراة .. ولا أفهم السبب في التصميم على مشاركة بيرسي تاو 90 دقيقة كاملة ومش بيعمل حاجه في الملعب. "

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وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.وجاء الهدف الأول في الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.