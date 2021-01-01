تعرف على القائمة الكاملة لهواتف هواوي Huawei التى تدعم خدمات جوجل



هواوي هواوي

تعد شركة هواوي Huawei الصينية من أكبر الشركات الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والهواتف الذكية على مدار أكثر من 3 عقود، وقد تعرضت للعديد من المشاكل في الولايات المتحدة حيث منعت استخدام أي منتجات من الشركة وأجبرت هواوي على الانسحاب من الأسواق الأمريكية.



وتعد شركة جوجل Google من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية وعلى الرغم من ذلك توجد بعض الهواتف من هواوي التي تدعم خدمات جوجل وسنوضحها تفصيلا .



قائمة هواوي التي تدعم خدمات جوجل:

1- هاتف هواوي Huawei Mate 20 pro والذي يتميز بكاميرا بدقة عالية حيث يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، ووجود اختيارين للذاكرة التخزينية الداخلية 128 و 256 جيجابايت، قابلة للامتداد وبطارية قوية للغاية سعة 4200 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع.

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2- هاتف هواوي Huawei Y9s ويضم كاميرات خلفية ثلاثية خلفية بدقة عالية وفلاش LED أحادي، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، قابلة للتوسع بطاقة تخزين خارجية، بالإضافة إلى بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير.3- هاتف هواوي Huawei Nova 5T ومن أهم مميزاته هي الشحن السريع، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت رام، والذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، ولا يضم بطاقة خارجية.4- هاتف هواوي Huawei P30 pro يتميز بدقة الكاميرا العالية تبلغ، الكاميرا الخلفية 40 ميجابكسل ودقة الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل بينما تقدر الذاكرة الداخلية بسعة 128، و 256، و 512 جيجا بايت قابلة للتوسع وجدير بالذكر أنه يدعم يدعم معالج رسوميات.5- هاتف هواوي Huawei Y9 prime 2022 يأتي يحتوي الهاتف على معالج قوي ثماني النواة، وذاكرة عشوائية رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بسعتي 64 و 128 جيجا بايت، وبطارية قوية بسعة 4000 مللي أمبير.وتوجد قائمة أخرى من الهواتف التي تدعم جوجل :هواتف هواوي P30 / P30 Pro New Edition / P30 Lite / P30 Lite New Editionهواتف هواوي P20 / P20 Pro / P20 Liteهواتف هواوي Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 X 4G / Mate 20 X 5G / Mate 20 Liteهواتف هواوي Mate 10 Pro / Mate 10 Liteهواتف هواوي Y6s / Y7 2019 / Y6 2019 / Y5 2019هواتف P Smart Pro / P Smart 2020 / P Smart Z / P Smart + 2019 / P Smart 2019 / P Smart +هواتف MediaPad M5 Lite / MediaPad T5 /هواتف MediaPad T3 / T 10 / T 10s