تعرف على طريقة عمل ميلك شيك المانجو

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ميلك شيك المانجو


يعد الميلك شيك من المشروبات المفضلة للكثيرين، ويمكن تحضيره بنكهات كثيرة وبإضافات مختلفة ويمكن تقديمه على الفطور لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة ، أو بين الوجبات، خاصة أنه يضفي شعوراً بالانتعاش؛ إليك طريقة تحضيرميلك شيك المانجو في دقائق عديدة.

سوف تحتاجين:

1 كوب مانجو أو مانجو مقطعة مجمدة
1 كوب زبادي عادي
1/2 كوب حليب
4 ملاعق صغيرة عسل أو سكر، أكثر أو أقل حسب الرغبة
ثلج اختياري

طريقة تطبيق الوصفة

1- ضعي المانجو واللبن والحليب والعسل (أو السكر) في الخلاط واخلطيهم لمدة دقيقتين.
2- قومي بمزج بعض الثلج في الخلاط أو تقديمه فوق مكعبات الثلج.
3- صُبي المحتويات في كوب ورشّي عليها رشة صغيرة من الحبهان المطحون للتقديم "اختياري".
4- يمكن حفظ ميلك شيك المانجو في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة فقط.

المصدر: elbalad

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