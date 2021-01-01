تعرف على طريقة عمل ميلك شيك المانجو



ميلك شيك المانجو ميلك شيك المانجو



يعد الميلك شيك من المشروبات المفضلة للكثيرين، ويمكن تحضيره بنكهات كثيرة وبإضافات مختلفة ويمكن تقديمه على الفطور لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة ، أو بين الوجبات، خاصة أنه يضفي شعوراً بالانتعاش؛ إليك طريقة تحضيرميلك شيك المانجو في دقائق عديدة.



سوف تحتاجين:



1 كوب مانجو أو مانجو مقطعة مجمدة

1 كوب زبادي عادي

1/2 كوب حليب

4 ملاعق صغيرة عسل أو سكر، أكثر أو أقل حسب الرغبة

ثلج اختياري

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طريقة تطبيق الوصفة1- ضعي المانجو واللبن والحليب والعسل (أو السكر) في الخلاط واخلطيهم لمدة دقيقتين.2- قومي بمزج بعض الثلج في الخلاط أو تقديمه فوق مكعبات الثلج.3- صُبي المحتويات في كوب ورشّي عليها رشة صغيرة من الحبهان المطحون للتقديم "اختياري".4- يمكن حفظ ميلك شيك المانجو في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة فقط.