تعرف على طريقة عمل ميلك شيك المانجو

يعد الميلك شيك من المشروبات المفضلة للكثيرين، ويمكن تحضيره بنكهات كثيرة وبإضافات مختلفة ويمكن تقديمه على الفطور لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة ، أو بين الوجبات، خاصة أنه يضفي شعوراً بالانتعاش؛ إليك طريقة تحضيرميلك شيك المانجو في دقائق عديدة.
سوف تحتاجين:
1 كوب مانجو أو مانجو مقطعة مجمدة
1 كوب زبادي عادي
1/2 كوب حليب
4 ملاعق صغيرة عسل أو سكر، أكثر أو أقل حسب الرغبة
ثلج اختياري
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