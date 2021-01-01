ميدو: النادي الأهلي لم يكن محظوظا بغياب عمرو السولية |فيديو



عمرو السولية عمرو السولية



أكد أحمد حسام ميدو أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يكن محظوظا بغياب عمرو السولية وكذلك بدر بانون عن مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسيماني لم يكن محظوظا ضد الوداد بسبب عدم جاهزية عمرو السولية، وكذلك غياب بدر بانون".



وأضاف: "غياب الثنائي أثر بشكل كبير على الأهلي ضد الوداد خاصة أن الثنائي يمتلك شخصية قوية".

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وختم حديثه قائلا: "أحمد عبد القادر كان أفضل لاعبي الأهلي ضد الوداد".وتوج الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 15 من زمن المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي.وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.