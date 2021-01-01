اكتشاف أثري جديد بمنطقة سقارة|فيديو

عرضت فضائية "صدى البلد"، تقريراً يرصد الإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة.
وعلق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، من خلال كاميرا برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، قائلاً: "أنا فخور جداً، ومقدرتش أعد عدد الكاميرات العالمية والمحلية، اللي جت تغطي هذا الحدث"، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف أثري جديد بمنطقة سقارة و بأياد مصرية كاملة.
وتابع مصطفى وزيري قائلاً: "ده الموسم الرابع على التوالي، اللي بنبهر فيه العالم كله بـ اكتشافاتنا .. ولما أقول الكشف عن أول وأكبر وأضخم خلية تماثيل برونزية في سقارة بأيدي مصرية خالصة، ف ديه حاجة رائعة".
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