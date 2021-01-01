اكتشاف أثري جديد بمنطقة سقارة|فيديو



اكتشاف أثري جديد اكتشاف أثري جديد



عرضت فضائية "صدى البلد"، تقريراً يرصد الإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة.



وعلق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، من خلال كاميرا برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، قائلاً: "أنا فخور جداً، ومقدرتش أعد عدد الكاميرات العالمية والمحلية، اللي جت تغطي هذا الحدث"، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف أثري جديد بمنطقة سقارة و بأياد مصرية كاملة.



وتابع مصطفى وزيري قائلاً: "ده الموسم الرابع على التوالي، اللي بنبهر فيه العالم كله بـ اكتشافاتنا .. ولما أقول الكشف عن أول وأكبر وأضخم خلية تماثيل برونزية في سقارة بأيدي مصرية خالصة، ف ديه حاجة رائعة".

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وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه تم الكشف أيضاً عن تمثال لـ إيمحوتب ولكن مفقود له الرأس، معقباً: "معروف طبعاً من هو إيمحوتب، ألا وهو مهندس معماري الذي نقل العمارة من الطوب اللبن إلى الحجر، وصاحب البناء الشهير، حيث قام ببناء هرم سقارة المدرج".وأشار مصطفى وزيري إلى أنه تم العثور على 250 من التوابيت الخشبية في حالة رائعة ومتميزة، وذلك في عدد من الآبار، مشيراً إلى أنهم عندما فتحوا إحدى التوابيت وجدوا بها بردية حوالي 36 سم ملفوفة لفة جيدة، مضيفاً أنه على الفور تم نقلها إلى معمل المتحف المصري في التحرير، معقباً: "هتاخد وقت عقبال ما يتم عليها الدراسات ومعرفة الفصول الموجودة بها، والتي اعتقد انها فصول تخص الموتى".