نصائح جمال شعبان للتخسيس سريعا



عشر خطوات للتخسيس عشر خطوات للتخسيس



كشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق، عن أهم عشر خطوات للتخسيس، وذلك من أجل التخلص من السمنة فهى تعتبر البوابة الأولى للأمراض، وتشكل خطورة على صحة القلب.



وأوضح أهم 10 خطوات للتخسيس





1- النوم الجيد

قد يعجبك أيضا...

2- الإقلال عن العيش والرز والمكرونة3- أكل الفواكه الطازجة والامتناع أو الإقلال من المشروبات و العصائر المحلاة.4- تناول القهوة والشاي بدون سكر بدون حليب5- شرب الماء بانتظام6-الغذاء البروتيني7-البروبيوتيك مثل الزبادي8-تجنب الجوع وتناول وجبات عديدة صغيرة9-الرياضة بانتظام10-التكيف مع ضغوطات الحياةوفيما سبق حذر عميد معهد القلب السابق من الزعل وانه يمثل خطورة على القلب ،و أن الزعل والتوتر يكسر القلب ويؤدي إلى اعتلال عضلة القلب ويمكن تتسبب في جلطة في المخ أو القلب.