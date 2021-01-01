نصائح جمال شعبان للتخسيس سريعا

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عشر خطوات للتخسيس


كشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق، عن أهم عشر خطوات للتخسيس، وذلك من أجل التخلص من السمنة فهى تعتبر البوابة الأولى للأمراض، وتشكل خطورة على صحة القلب.

وأوضح أهم 10 خطوات للتخسيس


1- النوم الجيد

2- الإقلال عن العيش والرز والمكرونة

3- أكل الفواكه الطازجة والامتناع أو الإقلال من المشروبات و العصائر المحلاة.

4- تناول القهوة والشاي بدون سكر بدون حليب

5- شرب الماء بانتظام
6-الغذاء البروتيني

7-البروبيوتيك مثل الزبادي

8-تجنب الجوع وتناول وجبات عديدة صغيرة

9-الرياضة بانتظام

10-التكيف مع ضغوطات الحياة

وفيما سبق حذر عميد معهد القلب السابق من الزعل وانه يمثل خطورة على القلب ،و أن الزعل والتوتر يكسر القلب ويؤدي إلى اعتلال عضلة القلب ويمكن تتسبب في جلطة في المخ أو القلب.

المصدر: elbalad

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