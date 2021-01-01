إقتراب موعد الإعلان عن نظارة ابل للواقع المعزز

كشف تطبيق”trademark” عن العلامة التجارية لنظام تشغيل ابل لنظارة الواقع المعزز والذي يعرف ب “Reality OS”، مما يؤكد إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن نظارة الواقع المعزز.
سجلت العلامة التجارية لنظام تشغيل ابل الجديد في تطبيق trademark عبر شركة تعرف ب”Realityo Systems LLC”، وهي شركة وهمية كما تشير التوقعات لحجب تفاصيل نظام التشغيل قبل الإعلان الرسمي عن العلامة التجارية من ابل.
ولقد بدأت شركة ابل في العمل على تطوير نظارة الواقع المعزز منذ بضعة سنوات، حيث أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن تصميم النظارة يجمع بين تقنية الواقع الإفتراضي والواقع المعزز أيضاً، حيث يمكن للنظارة أن تدعم عرض محتوى الواقع الإفتراضي، وأيضاً جلب العناصر الإفتراضية في الواقع الفعلي.
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