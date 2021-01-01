تحصل Comcast على براءة اختراع لمكبر صوت ذكي



Comcast Comcast

حصلت Comcast على براءة اختراع لمكبر صوت ذكي بتصميم غير عادي، فبدلاً من اختيار الشكل الكروي الذي رأيناه رينيناه مع Amazon Echo و HomePod Mini، أو حتى الشكل المستطيل الدائري لجهاز Nest Audio، يوضح مخطط التصميم أنه مكبر صوت ذو قمة مائلة وقاعدة عريضة.



وتظهر السجلات عبر الإنترنت أن Comcast قدمت لأول مرة للحصول على براءة الاختراع العام الماضي، ولكن لم تتم الموافقة عليها حتى أبريل 2022. وكما هو موضح في الرسم، يبدو أن الجهاز يحتوي على عناصر تحكم في التشغيل على جانب السماعة، مع زر إضافي ومفتاح موقف صغير في الأسفل.



للوهلة الأولى، ستلاحظ ان الجهاز يشبه جهاز توجيه (بدون الهوائيات) أكثر من كونه مكبر صوت ذكي، وهو أمر قد يبدو منطقيًا لشركة متخصصة في الاتصال.

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لم يتم الكشف عن أي معلومات متعلقة بالجهاز في الوقت الحالي، ولا نعرف ما إذا كان سيتم إطلاق مكبر الصوت هذا ام لا.