تكشف تسريبات Galaxy Z Fold4 عن تحسينات كبيرة عن الإصدار السابق



Galaxy Z Fold4 Galaxy Z Fold4

تعود التسريبات لتسليط الضوء على هاتف Galaxy Z Fold4 القادم من سامسونج، وتوضح أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار والتحسينات الكبيرة في التصميم والمواصفات.



تؤكد أحدث التسريبات على أن الترقية الأكبر المقدمة في Galaxy Z Fold4 تأتي في إعدادات وتصميم الكاميرة، حيث تتبنى سامسونج إعدادات الكاميرة من سلسلة Galaxy S22، مع تحسينات في مستشعر الكاميرة الرئيسي من دقة 12 ميجا بيكسل إلى 50 ميجا بيكسل.



بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل ويدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

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وتتضمن الشاشة الخارجية كاميرة سيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل، بينما تأتي الشاشة الداخلية بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.من جانب أخر تأتي الشاشة الخارجية في هاتف Galaxy Z Fold4 بججم 6.2 إنش في شاشة AMOLED بجودة عرض HD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.بينما تأتي شاشة AMOLED الداخلية بحجم 7.6 إنش QXGA Plus، بدقة 2048 في 1536 بيكسل، وتدعم الشاشة أيضاً معدل تحديث 120 Hz.وفي مقارنة مع تصميم الإصدار السابق Galaxy Z Fold3 فإن شاشة الإصدار الجديد تأتي بحجم أقصر وإتساع أكبر.من جانب أخر يأتي Galaxy Z Fold4 بقدرة بطارية 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 W، ومن المقرر أن يدعم الهاتف رقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 8+ Gen 1، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.كما يدعم هذا الإصدار نظام تشغيل Android 12، وواجهة One UI 4.1، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف Galaxy Z Flip4 في حدث يعقد في شهر أغسطس.